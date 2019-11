“Hemos tenido becas doctorales sin cubrir porque los alumnos se van a la empresa”

Nuevos títulos, más espacio, más recursos, más personal. Pedro García Teodoro (Garcíez, Jaén, 1966) asume como propias algunas reivindicaciones ya conocidas. Lo hace como el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación (ETSIIT), un centro que destaca tanto por la excelencia de la investigación que se desarrolla en sus departamentos como por los espectaculares datos de empleabilidad de sus egresados. Esos dos elementos sostienen, en parte, las reivindicaciones de un centro que se sabe eje del cambio del modelo productivo que se enarbola como remedio para las carencias de la provincia. García Teodoro muestra un despacho parco, se define como una persona práctica y defiende que “no podemos caer en el desánimo” cuando las estrecheces económicas del sector público se traducen en una ralentización del crecimiento del centro.

–¿Cuáles son sus prioridades?

–Por orden, lo primero es tratar de mejorar nuestros estudios y también el estudio de implantación de nuevos títulos. También tenemos que potenciar la transferencia. No podemos limitarnos a un papel pasivo. Finalmente trataremos de demandar las necesidades que creemos oportunas: infraestructuras, nuevo profesorado...

–¿Qué nuevos grados quieren proponer?

–No hemos hablado de nombres concretos. Tenemos una serie de términos relevantes, como 5G, ciberseguridad, Big Data o realidad virtual, que tienen gran demanda. La implantación depende de los recursos. Analizaremos desde el punto de vista académico los más adecuados y priorizaremos en función de los recursos. La Junta a día de hoy tiene cerrado el mapa de títulos.

–Eso en la pública, ¿temen que la privada cope ese espacio?

–Es posible, claro. Es cierto que la Universidad pública, desde mi punto de vista, no puede perder la oportunidad.

–¿Teme esa competencia?

–No hay que ser dramático. También creo que una diversificación excesiva no es lo adecuado. Es cierto que en el sector de las TIC existe una amplia demanda de perfiles diversos. Todos esos perfiles tienen una base común, que tiene que ser lo suficientemente robusta, que es lo que ofrecemos en los títulos universitarios. Si abrimos muchos grados a nivel básico puede ser contraproducente. Nos haríamos la competencia a nosotros mismos y creo que los egresados no saldrían con una formación suficientemente flexible y amplia.

–Deduzco que es partidario del 3+2...

–No necesariamente. Es cierto que cuando se puso en marcha Bolonia se apostaba desde el profesorado el 3+2, pero finalmente la decisión fue otra. Una decisión que, ya se ha evidenciado, es diferente a lo que se aplicó en el resto de Europa. No creo que el 4+1 nos conduzca a una preparación peor de nuestros estudiantes.El problema que sí le veo es en movilidad a nivel europeo. Como no existe univocidad, tenemos alumnos de grado que allí cursan asignaturas de máster... y de máster de allí que aquí tienen interés en asignaturas de grado.

–Una de las reivindicaciones de este centro está relacionada con los espacios...

–El diseño se pensó para los estudios de Informática. En el ínterin se pusieron en marcha los estudios de Teleco, y se les dio cabida en este centro.Desde que se construyó se quedó pequeño. Se han puesto algunos títulos más. No se ha hecho la inversión en infraestructuras y a fecha de hoy hay necesidades perentorias.También entiendo que la Universidad es grande, compleja, con muchas necesidades. Estamos en una zona que tiene sus carencias y que no está entre las mejores económicamente hablando... el estado de nuestro centro y Universidad es reflejo de esa situación. Soy consciente de que la Universidad no tiene los medios para atender a todas las necesidades. Es cierto que se nos cedió un edificio auxiliar y la rectora hizo mención a la posibilidad de adquirir una parcela para un nuevo edificio. Bienvenido sea.

–¿Cómo ve estar en Aydanamar, tan lejos del PTS?

–No sé si el sitio natural de este centro es el PTS o un polígono tecnológico específico, con empresas de ese sector. Es lo que tenemos aquí, a pequeña escala, con el Citic y el Cetic. Soy una persona práctica.Si bien es cierto que hay que hacer planificación a largo plazo, hay que tomas medidas para los problemas diarios.Dispongo de lo que tengo y con eso lo tengo que optimizar de la mejor manera posible. Estaré en la labor de ampliar la mejora de nuestras instalaciones.

–Usted y su antecesor, Joaquín Fernández Valdivia, expusieron sus reivindicaciones recientemente en su toma de posesión en el Hospital Real. ¿Cómo valora la respuesta que le dio la rectora? Habló de la generosidad entre los centros...

–Tengo muy presentes las necesidades de este centro, pero tenemos que tratar de evitar los localismos. Tengo la obligación moral de defender la Universidad como institución. Tiene recursos limitados, a todos nos gustaría estar mejor. Lo que pido es que todo el mundo se sume a esa visión. Que en las decisiones que se tomen nadie se sienta dañado, y eso no se está produciendo.

–En investigación este centro es señero. ¿Cómo les ha afectado el panorama de incertidumbre política?

–El mundo de las TIC se ha visto muy afectado.Hace dos o tres años esto remontó, pero a fecha de hoy, cada vez hay menos alumnos que quieran hacer investigación. Como a nivel administrativo está recordada la nueva incorporación, evidentemente, eso echa para atrás al alumnado. Al mismo tiempo el mercado laboral es más que halagüeño... Hay que reconocer que los salarios en investigación no son para nada escandalosos... Pasa a nivel nacional. Tiene su parte mala. Para nosotros la investigación se ve limitada pero tenemos que congratularnos de que nuestros alumnos tengan un futuro. Se nos ha dado el caso de becas de tesis doctorales que se nos han quedado desiertas porque prefieren irse a la empresa.