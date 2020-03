¿Mantienen los besamanos las cofradías de Granada pese al coronavirus?

No hay nadie en estos tiempos que no haya escuchado hablar del coronavirus, el peligro de contagio que existe y sus fatales consecuencias, especialmente para la población más vulnerable. Todo ello a la vez que desde las administraciones se afanan en difundir instrucciones básicas de cómo prevenir el contagio, algo que pasa por mejorar de forma sencilla algunos hábitos de higiene personal. Sin embargo, esta llamada de atención no se abre sólo a la prevención, también a intentar que el pánico y la psicosis no se expandan exponencialmente en la sociedad. De momento, el arzobispo de Sevilla da libertad a los fieles para no dar la paz por el coronavirus

Con esta situación, y el peligro de contagio que existe en eventos multitudinarios, no son pocos los que han puesto sus ojos sobre el mundo cofrade y sus actividades cuaresmales. Especialmente ahora que se multiplican los besamanos y besapiés a las imágenes titulares, considerándolos como actos de culto potencialmente peligrosos para la propagación del virus, ya que la principal vía de contagio de la enfermedad es por vía oral.

Por el momento, tanto desde la Delegación Territorial de Salud como desde la propia consejería prefieren mantener una postura discreta sobre este tema, admitiendo que las indicaciones y recomendaciones que se hagan vendrán directamente desde Madrid. “En relación a besamanos y a besapiés, como en cualquier otra situación, se hará lo que indique el Ministerio”, han asegurado fuentes de la delegación.

Desde el ámbito de las cofradías, no cunde el pánico. El vicepresidente de la Federación de Cofradías llama a la tranquilidad y a escuchar en todo momento lo que vayan marcando las autoridades sanitarias: “ellos tienen los datos sobre la epidemia y según se desarrollen los acontecimientos, tanto a nivel autonómico como provincial, se tendrán que tomar unas medidas u otras”. El hermano mayor de Las Maravillas, Armando Ortiz, que desempeña su profesión como médico en el Sistema Andaluz de Salud señala por su parte que las recomendaciones de cómo prevenir el contagio pasan por evitar aglomeraciones y el contacto físico: “las medidas se tomarán según indiquen las autoridades: si son muy estrictas podrían pasar por evitar estas celebraciones. Pero ahora mismo no estamos en esa situación”.

Desde la Cofradía del Rescate, que organiza uno de los besapiés más multitudinarios de la Cuaresma granadina, se encuentran tranquilos. Su hermano mayor, José Antonio Maroto ha asegurado que ellos celebrarán este como el resto de actos de culto programados según se ha hecho siempre: “el besapiés del primer viernes de marzo se hará con total normalidad, y seguiremos cualquier recomendación que se haga tanto desde la autoridad sanitaria como desde el Arzobispado”. Consciente de la alarma social, Maroto ha asegurado que “estamos en una situación de riesgo, evidentemente, pero tan peligroso puede ser el besapiés como el hecho de montarse en metro”.

El que fuera hermano mayor de la Hermandad de los Escolapios, José Antonio Gómez Capilla, recuerda una crisis sanitaria anterior, en 2010, con motivo de la Gripe A. En aquella ocasión las autoridades sanitarias recomendaron evitar la celebración de aquellos actos donde pudiera existir un potencial contacto entre personas y que llevara a expandir más aún el virus: “como hermano mayor y como médico la decisión que adopté, junto al resto de la junta de gobierno, fue suspender el besamanos de la Virgen del Mayor Dolor. La imagen se expuso a la veneración pero sin llegar a que le pudiera besar”, asegura Gómez Capilla. Mientras tanto los preparativos para la Semana Santa continúan su curso, esperando que ningún contratiempo pueda poner en jaque la vida de las cofradías.