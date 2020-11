¿Qué ocurre con las bibliotecas? ¿Y las oposiciones? Las rectificaciones del BOJA para Granada

Más información Documento: BOJA20-578-00004-13689-01_00180955

En la biblioteca municipal de La Hípica, en Granada, a media tarde de ayer lunes se desconocía si hoy martes abrirían o no el servicio de préstamo. Se informaba a los usuarios de que la sala de estudio permanecería clausurada, pero no se tenían instrucciones sobre la biblioteca. El BOJA ha venido a disipar dudas y en cuatro folios corrige y aclara la orden del 8 de noviembre de la Consejería de Salud del pasado domingo por la que Granada vive en semiconfinamiento, con hostelería y comercios no esenciales cerrados.

Entre las correcciones se indica que efectivamente, las bibliotecas y salas de documentación deben estar cerradas. Granada queda encuadrada en el nivel 4 grado 2 de la norma, la que prevé unas mayores restricciones. El resto de la comunidad se queda en el grado 1.

Dentro de las medidas del grado 2 (en el que está toda la provincia) se aclara que "se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales" pero que los establecimientos comerciales considerados esenciales que se encuentren ubicados en las mismas sí podrán abrir. Para ello de deben habilitar accesos directos. Esto implica que en centros comerciales como el Nevada o el Serrallo podrán abrir los negocios de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, parafarmacia, centros o clínicas veterinarias, mercados de abastos, productos higiénicos, servicios profesionales y financieros, prensa, librería y papelería, floristería, plantas y semillería, combustible, talleres mecánicos, servicios de reparación y material de construcción, ferreterías, electrodomésticos, estaciones de inspección técnica de vehículos, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, servicios de entrega a domicilio, tintorerías, lavanderías y peluquerías.

En el ámbito deportivo se señala que se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física a excepción de aquellas que seanal aire libre y "sin contacto", matiz que aparece ahora en la corrección. Se suspende temporalmente la celebración de entrenamientos, competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de edad y los federados, a excepción de la categoría absoluta, añade la norma para Granada.

Sobre el terreno cultural, se restringe aun más la norma ya que se especifica que se suspende la celebración con carácter presencial de espectáculos públicos, actividades recreativas y culturales, con independencia del espacio en el que se desarrollen. Antes no aparecía la acotación del espacio.

Además se suspende la apertura al público de cines, teatros, auditorios, espacios escénicos, bibliotecas, centros de documentación, monumentos, conjuntos culturales, enclaves arqueológicos y monumentales, museos, colecciones museográficas y sala de exposiciones, y en general de todos aquellos establecimientos o actividades cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo o diversión.

Oposiciones

Sobre las oposiciones, que en el anterior BOJA quedaban aplazadas, se matiza ahora que podrá realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación, y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de SaludPública y Ordenación Farmacéutica.

Se añade, por último a los centros de investigación dentro de las actividades que sí pueden mantener su actividad en estos días.