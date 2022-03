Los bomberos provinciales se concentran en la Diputación de Granada para pedir "seguridad real"

Una decena de miembros de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI) se han concentrado este jueves a las puertas de la Diputación de Granada y en el salón de plenos provincial para pedir un incremento en la seguridad, tanto de su trabajo como para el ciudadano que recibe sus servicios en caso de emergencia.

Con pancartas y carteles que mostraban esa demanda, bengalas, petardos y haciendo sonar las sirenas de los camiones y sus silbatos de emergencia, estos bomberos han exigido a la institución provincial granadina que mejore sus condiciones, para así no caer en el "agravio comparativo" que sufren respecto a otro cuerpo de extinción como el municipal del Ayuntamiento de Granada.

La concentración se ha producido el mismo día en el que la Diputación celebra su pleno ordinario del mes de marzo, y una representación de bomberos ha logrado acceder al salón de plenos para hacer más visible su lucha y que sus reivindicaciones no caigan en saco roto.

"Esta reivindicación es por nosotros, y sobre todo por el ciudadano, al cual no podemos prestar un servicio con las mínimas garantías exigibles debido al insuficiente número de bomberos que componen nuestros mínimos operativos de intervención", ha asegurado en un comunicado la APEI.

Para mostrar la diferencia entre sus medios y los que dispone el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Granada y los municipios a los que este dan servicio, han ejemplificado un caso real de una actuación de urgencia. Así, han asegurado que a una emergencia llegan 10 efectivos con dos camiones autobomba y un vehículo de altura si actúa el cuerpo de bomberos municipal, mientras que si la cubre la APEI llegan tres efectivos con un único camión.

"Se origina un sangrante agravio comparativo entre aquellos ciudadanos de municipios a los que la Diputación presta el servicio de extinción de incendios a través del Ayuntamiento de Granada y aquellos en los que lo hace de forma directamente a través de la APEI", han denunciado.

Los bomberos concentrados han asegurado que han solicitado mediante un escrito que se establezca un mínimo de cinco efectivos para una actuación de urgencia, para así "cumplir con todas las funciones mínimas que nuestro trabajo requiere en una emergencia, de tal forma que no se exponga a los bomberos a un sobreesfuerzo triplicando sus funciones y tareas, y dejando se de hacer por insuficientes mínimos de intervención acciones operativas de rescate, extinción, supervisión o prevención".

Además han asegurado que la Inspección de Trabajo ya ha solicitado hasta en dos ocasiones la elaboración de procedimientos de trabajo eficaces y seguros para el ciudadano y los bomberos.

Respeto y dignidad

Los miembros de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI) concentrados también han pedido "respeto" y que cese "el incumplimiento de la ley y los acuerdos". "Que cese el ninguneo al que nos someten nuestros superiores vulnerando el derecho de participación y de negociación colectiva. No se convoca, se ignora y se es opaco en órganos como el Comité de Seguridad y las Mesas de Negociación, que según la ley se tienen que reunir trimestralmente. Que paren las interpretaciones y arbitrariedades unilaterales, restrictivas y discriminatorias de permisos y acuerdos".

Dentro de la sala de plenos, a la que han entrado cuatro bomberos en representación de todos los concentrados con una pancarta y vestidos con chalecos de seguridad y cascos, han pedido que se cumplan sus estatutos y el acuerdo de funcionarios de la Diputación de Granada, y que así se les aplique las condiciones del personal de esta administración. El pleno ha transcurrido con normalidad y los bomberos no han perturbado su normal desarrollo.

"Según el acuerdo de funcionarios de la Diputación, en el supuesto de no tener un convenio colectivo propio o un acuerdo de condiciones, se aplicaría con carácter subsidiario los de la Diputación. A nosotros se nos aplica de manera arbitraria y a conveniencia unas condiciones u otras, no se nos ha reconocido la especial peligrosidad de nuestro trabajo, ni siquiera se nos contempla la toxicidad. Estas están recogidas en una ley que no se nos aplica", han denunciado.

Dentro del comunicado que han querido hacer público, los bomberos de la APEI han asegurado que los trabajadores de Diputación con horario nocturno disfrutan de una compensación horaria dispuesta por normativa europea, y sin embargo "se nos niega a los bomberos". Y también han reivindicado que el resto de los organismos autónomos de la Diputación si se benefician del acuerdo con esta administración, siendo la APEI "la única que incumple esta disposición estatutaria y reglamentaria".

"Es sangrante que 13 años después de la aprobación de estos estatutos aún sigamos descolgados, respecto a nuestros derechos, de la que es nuestra casa matriz", han concluido los bomberos, esperando que sus reivindicaciones sean escuchadas en la institución provincial.