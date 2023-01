La compra de bonos mensuales de autobús en Granada sube un 41% desde septiembre con las bonificaciones

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha informado este martes en comisión de movilidad de la renovación de las bonificaciones a los bonos de transporte que se aplica desde el 1 de enero. Bonificaciones que comenzaron en septiembre y que en diciembre el Gobierno prorrogó y a las que se ha sumado también la capital. La financiación llega hasta el 50% del precio de determinados bonos, de los que el 30% lo asume el Gobierno y el 20% el Ayuntamiento de Granada.

Según Ruz, la solicitud como tal para acogerse al nuevo plan de bonificaciones se puede presentar hasta el 31 de enero aunque después se abonará por parte del Gobierno desde el 1 de enero. La parte que financia el Ayuntamiento de Granada ya está consignada para tal fin y no se ha hecho la solicitud aún porque no ha salido la orden que desarrolla la norma. Pero esperan que se pida lo mismo que antes, cuando Granada ya se sumó a estos descuentos. Por ahora, lo que recoge es que el ayuntamiento tiene que comprometerse a poner el 20%, el resto suponen que son las mismas condiciones que antes.

Pero la medida que se prorroga ya es un éxito. Según los datos de Movilidad, desde el 1 septiembre los abonos mensuales en el transporte público de Granada han subido un 41%, "una cifra muy positiva". "Entendemos que con estas bonificaciones si seguimos la línea ascendente nos pondremos en un total de usuarios por encima de 2019 si se sigue así en los próximos seis meses", ha dicho la concejal.

Otros asuntos de Movilidad

Sobre otros asuntos de movilidad, ha informado de que en febrero se pondrá el segundo semáforo en la rotonda de Joaquina Eguaras y el tercero se pondrá también en los próximos meses, algo que era una "reivindicacion histórica".

Sobre el autobús de El Farque que se incendió por problemas mecánicos, ya ha sido cambiado por otro nuevo. Además, ha informado de que el C34 que se suspendió en el Camino de Beas por desprendimientos causados por las lluvias no se puede restablecer aún el servicio hasta el final de la vía "porque no se puede garantizar la seguridad". Sí acceden los camiones de basura pero el transporte público no llegará hasta el final por seguridad de los usuarios.

Vox ha preguntado por los puntos de recarga en los aparcamientos públicos, que se están inspeccionando por Movilidad para recordar que tienen que ponerlos, y por las líneas coordinadas de autobuses. Sobre esto, Ruz ha dicho que se presentó ya la solicitud al Consorcio de Transporte Metropolitano de la Junta de la línea Maracena-Granada-La Zubia y que no han recibido respuesta, por lo que lo trasladará al nuevo gerente del Consorcio, César Díaz (exconcejal del PP en el Ayuntamiento), que considere este asunto "una prioridad" dados los buenos resultados de líneas como la 33 o el propio Metro para reducir los vehículos privados que entran a la ciudad desde esos municipios.

Zona de Bajas Emisiones

Sobre la Zona de Bajas Emisiones que se tendrá que implantar este año, Ruz ha recordado que están trabajando y estudiando desde el 27 de diciembre la norma y que ya tienen ciertos borradores. Además, ha dicho que están estudiando también lo que están haciendo otras ciudades a través de la participación en foso y jornadas "para recabar información y no equivocarnos en una cuestión tan importante". En paralelo se está trabajando en las licitaciones de contratos para la aplicación de la ZBE que serán financiados a través de fondos Next Generation.