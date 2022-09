¿Hay 'boom' inmobiliario en Granada? Es una de las provincias españolas donde más ha subido el precio de la vivienda

Granada se ha convertido en la quinta provincia española donde el precio de la vivienda en venta ha crecido más en un año. Forma parte de un grupo de seis donde, y con bastante diferencia, los valores han crecido por encima del 10%, tres puntos más que el resto, que ya están al 7%, y más del doble de la media del crecimiento experimentado por las casas en venta, tanto en Andalucía como en el resto del país, que son del orden de un 5% más caras que el mismo mes del año pasado. Estos datos, expuestos por los portales especializados Fotocasa y pisos.com, sitúan el precio del metro cuadrado de las casas que ahora se están vendiendo en la provincia en 1.706 euros por metro cuadrado, un aumento, del 1,6% con respecto al dato del mes de julio.

Este incremento mensual es de los más suaves del 'pelotón' de provincias donde los precios son más caros, lo que indica cierta estabilización. Pero comprar una casa en Granada se ha convertido en un problema de un año a esta parte. Solo Málaga, por las especiales características de su mercado inmobiliario, está por encima de Granada en incremento (11,5%, el mayor de toda España) y precio (2.682 euros el metro cuadrado). En comparación con Sevilla, el aumento es del 6,3% con un valor del suelo situado en 1.652 euros el metro cuadrado, casi cien euros más barato que en Granada. La provincia está, además, en un grupo cabecero con provincias de bastante más renta. Aparte de Málaga, están las Islas Baleares (10,9% de aumento y 3.184 euros por metro cuadrado), Alicante (10,7% y 1.691 euros), Guadalajara (10,4% y 1.393 euros) y Navarra (10,1% y 1.788 euros).

En cuatro de las ocho capitales de provincia con variación interanual sube el precio en agosto respecto al año anterior. Una de las capitales tiene un incremento superior al 10% y es Málaga capital con 11,3%. Por otro lado, el precio de la vivienda desciende en dos capitales y son Jaén capital con -0,4% y Huelva capital con -1,4%. En este caso, Granada capital también está en el grupo de cabeza con un aumento del precio del 8,3%, la primera que no está por encima del 10%. El precio del suelo de la vivienda en venta es de 2.045 euros el metro cuadrado, la cuarta más alta de Andalucía tras Cádiz, Málaga y Sevilla.

Por municipios, el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 82% de los 108 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 34 de ellos sube el valor interanual de la vivienda por encima del 10% y en concreto en cuatro de los municipios sube por encima del 20%, dos de los cuales son granadinos: Albolote (23,3%) y La Zubia (21,8%). En ambos el precio del metro cuadrado es de 1.386 y 1.472 euros, respectivamente. Los otros dos son Casares (23,1%) y Benalmádena (20,7%), en Málaga. Por otro lado, los municipios con los mayores descensos interanuales se localizan en Mancha Real con -19,9% y Monachil con -15%. También figura en este listado Gualchos-Castell, donde sube el precio mensual un 5,7% pero baja respecto a agosto de 2021 un 4,5%.

"El precio de la vivienda lleva siete meses de incrementos continuados, pero hasta ahora, siempre habían sido subidas moderadas por debajo del 4% a nivel nacional. Sin embargo, en agosto se rompe la templanza, y se produce una subida significativa, ya que supera el 5% interanual. Este aumento tan dinámico se debe probablemente a que la demanda por comprar vivienda se ha erigido con mucha fuerza, porque los ciudadanos están buscando adquirir un inmueble antes de que las hipotecas se encarezcan todavía más por la subida del Euríbor. Probablemente esta tendencia comience a moderarse cuando el mercado encuentre un equilibrio y la incertidumbre comience a desvanecerse. Otro aspecto importante para destacar es la falta de stock de vivienda en el mercado. Hay que recordar que llevamos año y medio con cifras de compra extraordinarias y, sin embargo, con mucha escasez de producto acrecentada por la paralización y retraso de las promociones de obra nueva", comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el mercado residencial ha experimentado un increíble auge a lo largo de 2022, pero a partir de ahora las cifras de compraventas e hipotecas no serán tan abultadas". El portavoz del portal inmobiliario admite que "es muy posible que a la subida de tipos de julio realizada por el Banco Central Europeo en julio le siga otra en septiembre, por lo que los préstamos para la compra de vivienda no serán tan accesibles". El experto revela que "el encarecimiento de la financiación provocará cierto retraimiento en la demanda, y por lo tanto, la estabilización en los precios, que si bien no han subido de forma desaforada, sí que han mostrado gran dinamismo, hasta el punto de situar muchas capitales en niveles de precios previos a la crisis de 2008".

Font recuerda que "con una inflación que ya lleva dos meses seguidos marcando una tasa de dos dígitos, la recesión es una amenaza más que real para la economía española, sobre todo, si se tienen en cuenta otras variables como el PIB o el desempleo". Ante este panorama, el directivo augura "que las transacciones inmobiliarias obedecerán a un ritmo de venta más lento", añadiendo que "las decisiones de compra se van a resentir fruto de esa capacidad de endeudamiento más comprometida, y esto terminará afectando a los precios".