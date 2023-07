El brote de salmonelosis de Granada se debió a una trabajadora enferma

El brote de salmonelosis vinculado a un bar de Granada que provocó una treintena de intoxicados, entre ellos un menor, tuvo su origen en una trabajadora enferma pese a que el local presentaba condiciones adecuadas para su funcionamiento. Según han informado a Efe fuentes de Salud, epidemiólogos de la Junta ultiman un informe definitivo sobre las causas de este brote, relacionado con la ensaladilla rusa que se sirvió en un bar de la zona del PTS.

Los primeros datos apuntan que la salmonelosis que dejó una treintena de intoxicados tuvo como origen a una trabajadora enferma que pudo contagiar los alimentos al manipularlos. Según la investigación desarrollada por técnicos municipales de Medio Ambiente, que han realizado diferentes inspecciones, el establecimiento "no estaba en malas condiciones".

Esas visitas, que no se tradujeron en ningún momento en el cierre del local, no detectaron irregularidades ni en los utensilios ni en las instalaciones y determinaron que el origen estuvo en una trabajadora enferma. La alcaldesa Marifrán Carazo ha explicado este miércoles a preguntas de los periodistas que el Ayuntamiento abrió un expediente al local para analizar las causas del brote pero que no culminó en sanción alguna. Parte de los afectados por esta salmonelosis se reunieron para formalizar una denuncia ante la Policía Nacional, que dio traslado al juzgado en funciones de guardia.