Es un bulo: Salud advierte de este mensaje sobre la vacunación en Granada

“Chic@s, no sé si os puede "interesar". Cómo han suspendido la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años, quién tenga entre 60-65 y quiera vacunarse, puede ir hoy a Fermasa, sin cita, y se la ponen. Para intentar que no se tengan que tirar muchas dosis”. Este es el mensaje que corre por los teléfonos móviles y que ha generado la última alerta por bulo relacionado con la vacunación contra el Covid-19. Desde la Delegación provincial de la Consejería de Salud y Familias se advierte de que no es cierto, y que no se haga caso del aviso que se ha difundido.

Este tipo de mensajes falsos son recurrentes en situaciones como la actual o en el repunte de la serie sísmica que se dio a finales de enero en la provincia. Desde las autoridades se advierte de la necesidad de poner en cuarentena y no hacer caso de estos avisos que llegan a través de mensajes reenviados en la aplicación telefónica Whatsapp.

"Es necesario que todo el mundo sepa que es erróneo. Se trata de un bulo que lo único que puede conseguir es que se colapsen las instalaciones", explicó en un mensaje difundido por la Junta de Andalucía en Granada el director de Enfermería del Distrito Granada Metropolitano, Rafael Maroto. "No se presenten sin la debida citación", añadió Maroto, que indicó que este trámite se realiza a través de un SMS en el que se indica el día y la hora en el que se dispensará la vacuna.