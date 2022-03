Cables de telefonía y red en Granada: ni en fachadas ni aéreos en el Albaicín y el Centro

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha elaborado una interpretación de la normativa para la renovación y despliegue del cableado de telecomunicaciones en la ciudad, en última posición respecto a las capitales españolas en cuanto a cobertura de red óptica con un 70% a final de 2021 y con déficit especiales en Centro, Albaicín o Realejo.

Con esta interpretación, acordada también con Cultura de la Junta, se definen los criterios para autorizar la instalación de nueva red en la ciudad en fachadas evitando el cableado aéreo ya que también hay que cumplir la normativa de descontaminación visual en las zonas históricas.

El documento, aprobado en comisión municipal, fija el modo de operación que se va a exigir a las compañías. El cableado tiene que ir canalizado subterráneo donde exista esa opción (municipal o de los operadores) y si no existe esa canalización se permitirá un trazado horizontal por fachada con la ubicación más idónea para esconder o mimetizar al máximo la canalización por ejemplo aprovechando pequeñas cornisas. Los cables deberán ir pintados en el color de la fachada si son vistos, los tubos de salida a fachada se dispondrán por líneas de medianería y en edificios catalogados por el Pepri Alhambra en los niveles 1, 2, 3 y 4, y por el Plan Centro en los equivalentes a BIC, A1, A2 y B no se permitirán elementos de cableado por su fachada. Las cajas terminales tendrán que ir en el interior de los edificios y cuando no se pueda se buscará minimizar el impacto visual y los pasos aéreos para el cruce de calles serán soterrados en todos los casos. Además, se tendrán que retirar las acometidas de cobre que ya no tengan servicio a los clientes, para lo que se ha hablado con Telefónica para que proceda a la retirada.

Según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, la normativa tenía influencia sobre el Plan Alhambra, el Pepri Albaicín y el Plan Centro. Y el incremento de las redes de comunicación es un "proyecto de ciudad ya que tenemos una ciudad histórica, universitaria, turística, de referencia y hay que estar a la altura de las telecomunicaciones en cuanto a digitalización y ahora deja bastante que desear".

Granada, entre los municipios de Granada y de España con menos cobertura

Así, más de la mitad de las capitales españolas supera el 90% de cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH) pero Granada está en última posición a diciembre de 2021 con una cobertura del 70%. En el ámbito provincial, la capital está en el tercio de municipios que menos cobertura tienen y comparando con los 13 de más de 15.000 habitantes, la capital está en noveno lugar por detrás de Maracena, Armilla, Atarfe, La Zubia, Albolote, Baza, Las Gabias y Loja.

De hecho, hay zonas con menos de un 20% de cobertura que coinciden con las incluidas en el conjunto histórico, especialmente en el Albaicín y el Centro. También en los ámbitos de la Alhambra y el Sacromonte, hay un despliegue de cables telefónicos y otros servicios tanto aéreos como en fachada que están consolidados que generan un gran impacto visual. Su eliminación, incluida en los planes de descontaminación visual municipal con cargo al Plan Alhambra o la renovación de las compañías de las redes antiguas, necesita regular esos cambios, también sustituyendo el cable de cobre por eld e fibra, salvo en los casos en los que el cambio se acometa con una intervención sobre el edificio.

"Con esta situación, las soluciones que se han ido poniendo eran problemáticas porque se alargarían en el tiempo. Cultura ha cambiado de posición en los últimos años y primero requería una innovación de los planes especiales para luego pasar a la imposibilidad del despliegue de redes. En septiembre y octubre nos reunimos con Cultura para fijar un método de trabajo y pedimos a las compañías que hicieran un estudio para ver cómo se actuaba en ciudades como Toledo u otras capitales andaluzas para saber los posicionamientos de la comisión de patrimonio histórico. Este estudio nos ha permitido sentarnos con las compañías y con la Junta para llegar aquí sin innovar planes ni necesitar una normativa específica sino con un criterio de interpretación que permite el despliegue de redes respetando el patrimonio", ha explicado el concejal.

El nuevo protocolo ha pasado por comisión de seguimiento de los planes especiales con técnicos de la Alhambra, la consejería de Cultura y del Ayuntamiento y "tiene las bendiciones de todos", por lo que se ha aprobado en comisión municipal e irá al próximo pleno de marzo.