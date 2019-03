Las redes que llevan al Congreso

La carrera para integrar las listas de los partidos de cara a las próximas elecciones generales ha comenzado en las redes. La última en anunciar su intención de presentarse a los comicios por Granada es al socialista Emilia Morcillo, que ha utilizado su perfil de Facebook para postularse al Congreso o al Senado.

Antes utilizaron la misma vía los también socialistas Chema Rueda y el actual senador José Martínez Olmos.

Incluso el diputado del PSOE Gregorio Cámara anunció su intención de no repetir en las listas para los comicios del 28-A a través de las redes sociales.

Y cambiando a Cs, el secretario de Organización, Fran Hervías, el gran fontanero de la formación naranja, fue anunciado por el secretario provincial Luis Salvador como candidato a liderar las listas de la formación naranja. En este caso, las redes sociales tildaron en algunos casos a Hervías de ‘paracaidista’, igual que cuando Pilar del Castillo se presentó a los comicios de 2004 por el PP en Granada, aunque Hervías defiende sus raíces en Quéntar, curiosamente el único ayuntamiento en el que Gobierna Cs en la provincia.

Será un honor poder seguir tu labor en el Congreso @LuisSalvador. Me dejaré la piel por Granada. Gracias por tu apoyo futuro alcalde. https://t.co/e6Z7SHSbst — Fran Hervías (@FranHervias) 25 de febrero de 2019

Mientras en el PP se guarda silencio sobre las listas y nadie ha presentado su candidatura en las redes sociales, todo parece encaminado para que la actual diputada Concha de Santa Ana ocupe el primer puesto después de ser una de las principales valedoras de Pablo Casado en Granada durante las primarias de los populares y de integrar el Comité Ejecutivo Nacional. La presencia de Carlos Rojas, que se alineó con la candidatura de Soraya Sánez de Santamría, es una incógnita.

En el caso del PSOE, Pedro Sánchez ya ha anunciado que quiere unas listas a su medida, lo que hace que suba enteros la candidatura de Chema Rueda, contumaz ‘pedrista’ incluso en los días de plomo del presidente del Gobierno. En este sentido está también la incógnita de José Antonio Rodríguez Salas, otro bastión de Sánchez en la provincia y que dejó la Alcaldía de Jun para formar parte del equipo del presidente del Gobierno.

La actual diputada Elvira Ramón aún no se ha pronunciado sobre su disposición a seguir o no en el Congreso. Aunque apoyó a Susana Díaz en su momento, la capacidad negociadora del secretario provincial José Entrena no se puede menospreciar después de conseguir que Granada fuera la única provincia junto con Jaén en nombrar a una delegada del Gobierno abiertamente susanista.

En el caso de Podemos aún no se han dado pistas sobre una lista que no liderará la actual diputada Ana Terrón, que comenzó bajo el paraguas del errejonismo ahora proscrito en la formación.

Lo único seguro a día de hoy es que habrá multitud de caras nuevas en las bancadas del Senado y del Congreso procedentes de Granada.