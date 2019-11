Cargos y afiliados de Cs dan cariño a Fran Hervías frente a los críticos que piden su dimisión

El terremoto político de Ciudadanos no ha hecho más que empezar. Si al día siguiente de la catástrofe naranja del 10-N, Albert Rivera asumía la derrota tomando la puerta de salida y dando de paso inicio al enfrentamiento entre las distintas facciones de Cs. A los primeros espadas de la formación que se han quedado sin escaño (Girauta, Villegas o Hervías, por poner algunos casos) les ha tocado mover ficha.

En el caso de Fran Hervías, el catalán con orígenes de Quéntar que se presentaba por Granada, no han tardado en salirle una horda críticos que piden su dimisión como secretario de Organización. Es por ello que distintos cargos y afiliados a favor de Hervías, el 'lobo naranja', han querido contrarrestar la campaña de los anti con numerosos mensajes de apoyo en Twitter.

#GraciasAlbert por convertirte en la piedra angular de @CiudadanosCs desde 2006 y por dejarme ser testigo desde la primera fila de tu trabajo para fortalecer el centro político en España.Abriremos una nueva etapa, pero tu valentía y tu ejemplo siempre servirán de guía. pic.twitter.com/Sphndj0Beb — Fran Hervías (@FranHervias) November 11, 2019

La historia de Hervías comienza el 11 de noviembre, un día después del cataclismo de su partido. El secretario de Organización de Cs respondió a la dimisión de Albert Rivera reafirmando su intención de quedarse y mandando un mensaje de apoyo a su líder "por convertirte en la piedra angular de Ciudadanos desde 2006 y por dejarme ser testigo desde la primera fila de tu trabajo para fortalecer el centro político en España".Hervías avisaba que se quedaba con la frase "abriremos una nueva etapa, pero tu valentía y tu ejemplo siempre servirán de guía". A partir de este momento, el diario El Confidencial desvela que hay "ruidosas maniobras internas" orquestadas desde Sevilla para exigir la dimisión del que fuera diputado en la anterior y breve legislatura y también de su pareja, Virginia Millán Salmerón, secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Andalucía. En dicha información se alude a casos de enchufismo y nepotismo en la organización como el argumento de los críticos contra Hervías.

Días más tarde, se ha ido movilizando el grupo de apoyo a Hervías con numerosos mensajes a lo largo en redes sociales de personalidades importantes del partido naranja elogiando el trabajo del candidato por Granada. Así, según recoge E. Press en una información a lo largo de este martes se han reproducido multitud de mensajes de apoyo entre los que se siguen encontrando los de algunos afiliados en contra.

En dos horas aparecen en Twitter numerosos mensajes a favor de Hervías, incluidos los de 8 secretarios de Organización autonómicos con los que el catalán de orígenes granadinos ha tenido que trabajar codo con codo.

No creo que haya otro hombre en España capaz de lograr lo que @FranHervias: dotar de implantación territorial efectiva a un partido político en todo el territorio nacional. Él solito. En un país de medio millón de km2Siempre leal. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 19, 2019

Uno de sus defensores es el exportavoz en el Congreso y exdirigente de Cs Juan Carlos Girauta, que ahora ha sido acogido en el programa de Risto Mejide como tertuliano. Girauta considera que no hay "otro hombre en España capaz de lograr lo que Fran Hervías, dotar de implantación territorial efectiva a un partido político en todo el territorio nacional". "Él solito. En un país de medio millón de kilómetros cuadrados", ha añadido Girauta, que se ha declarado "siempre leal" a su excompañero de Ejecutiva.

Ante los elogios de Girauta, Hervías le ha correspondido: "Si algo me voy a llevar siempre es poder decir que he compartido proyecto y sueños con uno de mis referentes, Juan Carlos Girauta. Gracias por todos estos años que he podido aprender a tu lado".

El secretario de Organización ha sido parte fundamental del núcleo duro de Rivera junto al secretario general, José Manuel Villegas, y al secretario de Comunicación, Fernando de Páramo.

Sin embargo, han surgido voces en la formación naranja, tanto entre la militancia como entre cargos públicos y dirigentes, que reclaman caras nuevas en la dirección. Algunas de esas voces críticas, que apuestan por más transparencia en el partido, más democracia interna y una mayor participación de las bases, exigen la dimisión de Hervías, mientras que los más cautos se limitan a pedir una renovación en la futura Ejecutiva, sin apuntar directamente a nadie.

El futuro líder de Cs y el nuevo Comité Ejecutivo serán escogidos por los afiliados en unas primarias que se celebrarán con anterioridad a la V Asamblea General, y antes, el 30 de noviembre, se constituirá una gestora. Mientras tanto, la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, se consolida como la opción más clara para suceder a Rivera.

De momento, Hervías ya ha empezado a recibir muestras públicas de apoyo y a favor de su continuidad. A partir de las 17:15 horas y durante unas dos horas, se han sucedido numerosos tuits de afiliados y cargos públicos y orgánicos de Cs que le han manifestado su respaldo y no han escatimado en elogios.

Además de Girauta, lo han hecho otros como el portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, y la consejera y portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, miembro de la Ejecutiva nacional del partido.

También el senador Luis Crisol, diputados autonómicos como Yaneth Giraldo y Jesús Salmerón (Cortes Valencianas), Elisabeth Valencia (Cataluña) y Raúl Fernández (Andalucía) y concejales de distintos ayuntamientos.

Asimismo, han respaldado a Hervías los secretarios de Organización de la formación naranja en ocho comunidades: Aragón (Ramiro Domínguez), Sandro Ruiz (Castilla-La Mancha), Valle Miguélez (Murcia), Sergio García (Asturias), Ruth Goñi (Navarra), Mar Hormigo (Andalucía), María Luisa Alonso (La Rioja) y Esteban Martínez (Cantabria).

Muchas gracias @ELB_68. Entre todos conseguiremos el cambio que España necesita y lo haremos gracias al proyecto de @CiudadanosCs que hemos construido entre todos. — Fran Hervías (@FranHervias) November 19, 2019

Hervías les ha respondido uno a uno dejando claro que su intención es tener un papel relevante en el futuro de Ciudadanos. "Seguiremos dejándonos la piel para que España tenga un proyecto de centro fuerte y unido", "seguiremos avanzando juntos", "con unidad y mirando hacia delante volveremos a volar alto", "entre todos lo hicimos y entre todos lo consolidaremos", han sido sus promesas.