Las carocas del Corpus de 2021 se centran en la pandemia del Covid, Granada CF y terremotos

La pandemia de coronavirus, la temporada futbolística del Granada CF y el enjambre sísmico protagonizan algunas de las tradicionales carocas de la atípica Festividad del Corpus 2021 en la capital, que retoma así una tradición que tuvo que ser aplazada el año pasado debido al Covid-19.

La quintilla ganadora del primer premio ha correspondido a un repaso por algunas de las efemérides que vive la ciudad: "Cumple Covirán sesenta, nuestros bomberos doscientos, el gran Granada noventa, los de Aspace ya cuarenta y Jordi Hurtado... quinientos".

Estas particulares creaciones, que combinan dibujos y textos y para reflejar la actualidad con humor, se exponen en la céntrica plaza de Bib Rambla, donde el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha agradecido a sus creadores la capacidad para hacer que la tradición "siga teniendo la importancia que tiene".

De la coraca galardonada con el primer premio, obra de Manuel Casares, ha destacado que no solamente haya ganado frente a otras "fantásticas" sino que reconozca las fechas "que van a ir celebrando conmemoraciones importantes para Granada".

Un total de 260 han sido las quintillas que han participado en el concurso convocado por el Ayuntamiento, de las que finalmente han sido seleccionadas veinte.

"En seísmos mi vecino tiene casi el doctorado, un 'meneo' no ha terminado y ya te dice con tino que es de 'tres con dos' clavado", señala una de las carocas que alude a los terremotos, mientras que otra, referida a las restricciones por la pandemia, recoge: "Al ser mi suegros de Otura, no me viene nada mal el cierre perimetral, que así evité la tortura del almuerzo semanal".