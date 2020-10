La carta de un grupo de sanitarios de Granada: "Nos sentimos desarropados"

Soy personal de un centro de salud de Granada perteneciente al distrito Granada y Metropolitano. Trabajo en atención primaria. No puedo más que ponerme en contacto con ustedes en un intento desesperado de que la situación se encamine de mejor forma, antes de que sea nuevamente demasiado tarde y nos lamentemos. De nuevo nos dirigimos al desastre de manera desenfrenada. Estamos inmersos en una situación que no avanza. Las unidades de urgencias estamos desbordadas, y concretamente aquí en Granada, algunos compañeros infectados. Quiero destacar el esfuerzo y trabajo de todos los sanitarios así como los coordinadores de emergencias del distrito, que aun no contando con buenas condiciones, hacemos todo lo posible por sacar adelante el trabajo con tesón y esfuerzo.

Desde el inicio de la pandemia hemos estado sufriendo maltrato por parte del centro coordinador, una empresa pública de gestión privada, enviándonos a avisos en los que poníamos nuestra salud en riesgo; en lugar de enviar una ambulancia COVID. Así fue como, asumiendo un riesgo innecesario y aún sin protección adecuada se contagió nuestro compañero José Manuel Fernández Cuesta, que días más tarde falleció.

Las personas que nos dirigen no son conocedoras de cómo se desarrolla la situación desde dentro y no son conscientes de la forma en la que llevamos a cabo nuestra labor. Las condiciones no acompañan y además tenemos que lidiar con sufrir exigencias y prepotencia por parte de coordinadores y operadores del 061. No nos dejan descansar ni limpiar los equipos, al contrario que a los pertenecientes al 061.Nos sentimos desarropados ante la actitud del delegado de Salud y el señor Montesinos, quienes siempre acaban favoreciendo a la unidad del 061, aumentando el presupuesto de este a pesar de trabajar el mínimo. Nosotros las unidades de emergencia SUAP y DCCU los hospitales y el resto de centros de salud estamos hasta arriba.

Hace dos noches, mientras estábamos de guardia pudimos charlar con la policía local. Esa noche Granada estaba llena de concentraciones y botellones estudiantiles, y tan solo contaban con cuatro unidades de patrulla.

Sin más dilación, quiero agradecer a quienes sí que se han volcado ante la situación, todo el trabajo en atención primaria, equipo auto Covid, hospitales, personal de ambulancia, directores de distrito y fuerzas de seguridad de nuestra ciudad.

Sin embargo, deseo que todos contemos con unas mismas condiciones de trabajo, sin distinción entre dispositivos y que luchemos por una misma causa. Es justicia. No queremos que fallezca otro compañero. Ya no más.