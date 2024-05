El cartel viral de un convento de Granada que ha provocado decenas de comentarios en redes

Parecidas, sí, pero no es lo mismo. Las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de Granada, en la Plaza de las Descalzas, han debido ver más que conveniente aclarar la cuestión, muy posiblemente después de recibir más de uno y más de dos toques a la puerta. La situación ha debido de llegar a un punto en el que se hizo necesario poner los puntos sobre las íes, y también un cartel en la puerta.

"Aquí no hay ninguna exposición. Es en las Carmelitas Calzadas. Nosotras somos Carmelitas Descalzas. Por favor no llamen al timbre", reza el letrero colocado en la puerta del convento. Y es que, efectivamente, desde hace unos días las Carmelitas Calzadas cuentan desde hace unos días con la muestra titulada Doñas, en el que se muestra el modo de vida de mujeres que no tomaban los hábitos pero que residían dentro del convento. Esta exposición se puede visitar hasta el 6 de junio en la calle Monjas del Carmen, justo a la entrada del Realejo.

La similitud de los nombres de los dos conventos hizo necesaria la aclaración de unas, para derivar a los visitantes al lugar correcto. El cartel fue fotografiado por @Beltaud, y colgado en su cuenta de Twitter (ahora X), lo que ha provocado decenas de comentarios. "Pero si las dos son de clausura, ¿cómo vamos a saber cuáles van descalzas y cuáles van calzadas?", comenta uno. "Estoy por fundar la orden de las Carmelitas en chanclas", dice otra.

Les ha faltado un "hijos de puta ok???" 👌 pic.twitter.com/j30A6T9S3K — Beltaud (@Beltaud) May 15, 2024

Sea como fuere, y aparte de las chanzas que ha provocado el cartel Doñas se ofrece como un recorrido por cinco siglos de historia de las mujeres a través de objetos cotidianos. Las doñas eran mujeres adineradas que no tomaban los hábitos pero que decidían residir en conventos acompañadas por su personal de servicio.

Para visitar la exposición hay que reservar un itinerario especializado de hora y media de duración en el teléfono 691 045 744. La muestra permite también conocer las instalaciones y el patrimonio que conserva este convento en pleno centro de Granada.