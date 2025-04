El TSJA permite a los centros comerciales de toda Granada abrir los domingos de Semana Santa tras una cautelar de la ZGAT

Granada/La Zona de Gran Afluencia Turística de Granada (ZGAT) sigue generando polémica. Aunque en este caso no tiene como protagonista a los pequeños comerciantes, sino a los grandes almacenes. Después de la aprobación de los nuevos límites y los periodos de apertura el pasado 20 de marzo y su entrada en vigor este lunes, ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado, por la vía urgente, medidas cautelares que permiten que los centros comerciales que no están incluidas en esta delimitación puedan abrir los domingos 13 y 20 de abril. Una petición que ha sido realizada por la patronal de grandes almacenes, Anged, y que ha sido estimada por el alto tribunal a apenas 48 horas del Domingo de Ramos.

Después de que se acordara como zona de libre apertura la Alhambra, el Albaicín, el Realejo, el Centro, buena parte de Camino de Ronda, y los barrios Doctores-Plaza de Toros y Violón-Palacio de Congresos, la patronal Anged, que agrupa a los principales grandes almacenes de Granada, denunció la propuesta que la Junta de Andalucía aprobó a finales de marzo. En esa denuncia se pedía la suspensión cautelar de las medidas y la petición de apertura para los domingos de Ramos y Resurrección, algo que finalmente ha sido autorizado por la vía judicial.

De esta manera, todas las grandes superficies de Granada capital podrán abrir tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de Resurrección. Esto incluye al Carrefour de la Avenida Fernando de los Ríos, al Hipercor de Calle Arabial y al Alcampo de la Avenida Juan Pablo II, como algunos ejemplos. También abrirá El Corte Inglés de la Carrera de la Virgen, el único que estaba autorizado inicialmente por la ZGAT aprobada.

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, Anged ha celebrado la resolución, considerando que la nueva ZGAT de Granada "parte de un enfoque intervencionista y de restricciones a la actividad empresarial". "No pretende impulsar la libertad comercial y el empleo, sino todo lo contrario: ha reducido al mínimo las calles incluidas y el periodo de aplicación. En la práctica ha supuesto prohibir la apertura de 21 domingos y festivos, el equivalente a tres semanas completas, a las grandes tiendas de la ciudad".

Según la patronal, se solicitó a la Junta de Andalucía contar, como mínimo, con un periodo transitorio para que las empresas pudieran reajustar sus previsiones de contratación y actividad. "En nuestra opinión, es gravísimo que en una ciudad con una tasa de paro del 19%, casi el doble que la media nacional, se adopten medidas contrarias a la actividad económica. La resolución del TSJA permite, de momento, dotar de cierto margen de maniobra a las empresas afectadas", han asegurado.

"En pleno siglo XXI, con los consumidores pudiendo comprar a través de su móvil 24/7, no tiene cabida esta restricción más propia de modelos intervencionistas de los años ochenta. En Granada pueden abrir en domingo todas las tiendas de menos de 300 metros cuadrados y cualquier empresario del sector servicios. Nuestras empresas son las únicas a las que se les prohíbe trabajar, las únicas a las que se les impone qué días tienen que abrir y dónde pueden abrir. Las restricciones establecidas con la nueva ZGAT son, sobre todo, un ataque a la libertad de elección de los consumidores. Equivalen a imponer de un día para otro los días y las calles en las que cualquier ciudadano podría, por ejemplo, tomar un café o reservar un hotel", han denunciado.

En el momento de su aprobación, las administraciones aseguraron que la nueva propuesta de la ZGAT nacía bajo el consenso entre Ayuntamiento, Junta y comerciantes, después de la polémica generada cuando esta se implantó de forma unilateral por parte del gobierno andaluz en todo el término municipal de Granada. La medida fue criticada por la oposición al PP, sindicatos y comerciantes, ya que la medida suponía una competencia directa del pequeño comercio con las grandes cadenas y franquicias multinacionales, que sí podía permitirse la apertura de sus establecimientos todos los días, incluidos festivos. Estas son ahora las que han alegado, tratando de volver así al anterior modelo.

El Ayuntamiento recurrirá la decisión

Preguntado por este asunto en rueda de prensa, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha confirmado que la decisión fue comunicada este jueves, y que el TSJA ha dado un plazo de tres días para alegar la decisión, por lo que desde primera hora de este viernes los servicios jurídicos del Consistorio están trabajando en una alegación que revierta la situación y deje las cosas como estaban, con el límite en el Centro de la ciudad y no con todo el término municipal como zona de influencia.

"Este Ayuntamiento, como siempre ha hecho en cualquier procedimiento judicial, no puede hacer otra cosa que acatar esta resolución. Si el juez dicta una medida cautelar y permite que se abra, lo acatamos. Pero nos han dado tres días para alegar, y este Ayuntamiento lo hará. Los servicios jurídicos están trabajando en esas alegaciones, y evidentemente junto con la Junta de Andalucía y los comerciantes, alegaremos para intentar defender nuestra propuesta", ha considerado.

Consciente de que los plazos son muy justos, puesto que apenas quedan menos de 48 horas para llegar el Domingo de Ramos, Saavedra ha asegurado que el Ayuntamiento hará todo lo posible por presentar su alegación y que se frene la apertura de este domingo. Pero, en caso de no conseguirse, se seguirá trabajando para evitar la del Domingo de Resurrección. "No sabemos lo que pasará, porque el tiempo está justo. No sabemos lo que dictará el juez. Será complicado conseguirlas para el Domingo de Ramos, ya que apenas quedan 48 horas, pero vamos a ver para el Domingo de Resurrección".

Indignación en los sindicatos

Por su parte, varios sindicatos han señalado este viernes el "enorme prejuicio" que supone esta decisión sobre todo para las plantillas de trabajadores de estos grandes almacenes, generándoles un prejuicio importante. Comisiones Obreras (CCOO) Granada, a través de su secretario general Daniel Mesa, ha criticado el "golpe asestado" por la patronal de grandes almacenes, "que ha utilizado la vía judicial para obligar a cientos de trabajadores a acudir a su puesto de trabajo los domingos de Semana Santa".

"Esta circunstancia ha contado con el descontento de las plantillas que, durante la jornada de ayer, pudieron conocer la modificación de sus jornadas para los días 13 y 20 de abril lo que", a juicio de CCOO, "supone un atropello a los derechos laborales por no cumplirse lo establecido en convenio colectivo en materia de planificación horaria".

El sindicato asegura que ha recibido las quejas de decenas de personas afectadas y ha asegurado que, respetando la decisión judicial, vigilará escrupulosamente que se cumpla el convenio y denunciará irregularidades detectadas al respecto. "Esta resolución destruye la conciliación de las plantillas, integradas mayoritariamente por mujeres, destruye la conciliación familiar en período no escolar y perjudica seriamente al pequeño comercio". Por todo ello, CCOO califica de "injustificada" y "desproporcionada" esta medida, "que se ha adoptado sin esperar al proceso judicial en el que se puedan defender las partes afectadas".

Mesa ha advertido de que con esta medida, la patronal rompe el modelo de comercio que agentes sociales y económicos de la ciudad, y que lo hace priorizando su interés económico sobre el interés de la ciudad de Granada. "Que nos cuenten cuántos turistas van en festivo a comprar la leche y el pan", ha concluido el secretario general de CCOO Granada.