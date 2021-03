¿Cómo es la cepa sudafricana detectada en Granada? ¿Es más contagiosa que la británica?

La cepa británica ya es la dominante en Granada y se detectó por primera vez en las aguas residuales de Granada a mediados de diciembre. Ahora, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado que un ciudadano guineano ha exportado a Granada la cepa sudafricana del coronavirus, lo que ha hecho salar las alarmas porque posee una capacidad de contagio parecida a la británica.

La variante 501.V2, la cepa sudrafricana, fue detectada en Sudáfrica en octubre y la vacuna contra el covid-19 de Pfizer Inc. y BioNTech mostró una alta capacidad para neutralizar las cepas de coronavirus detectadas por primera vez en Brasil, el Reino Unido y Sudáfrica, según un nuevo estudio publicado en New England Journal of Medicine.

Hace unas semanas, la responsable de la unidad técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, destacó hoy en rueda de prensa que el organismo no ha hallado evidencias de que la variante de covid-19 identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otras.

Tampoco hay indicios de que cause un mayor número de casos graves o sea más difícil de diagnosticar.

"Sí se ha identificado un aumento en la capacidad de contagio, parecida a la que observamos con la variante del Reino Unido", admitió Van Kerkhove.

Otro aspecto que ha detectado la OMS es que las vacunas anticovid de fabricantes como Johnson & Johnson, Novavax o AstraZeneca tienen menor eficacia ante esta variante, detectada según la organización en cerca de medio centenar de países.

La directora del Programa de Inmunizaciones de la OMS, Kate O'Brien, matizó al respecto que el ensayo clínico que se realizó con la vacuna de AstraZeneca durante el periodo de circulación de esta variante se llevó a cabo con un número reducido de pacientes, y no incluyó a nadie que hubiera enfermado gravemente de COVID-19.

"Esto es importante, porque lo que estamos viendo es que todas las vacunas suelen ser más efectivas con personas que presentan cuadros severos", señaló la epidemióloga.

Las expertas subrayaron que, pese a las diferencias de la variante con respecto a otras cepas, Sudáfrica ha demostrado que con las medidas de salud pública adecuadas puede ser controlada.