Los ciclistas piden un observatorio de la bici para restaurar los carriles fallidos

No hay más que ver el mapa de los carriles bici de la capital para darse cuenta. La ciudad está salpicada de tramos de carril de todas las variedades y tamaños. En el Camino de Ronda hay una acera bici que aparece y desaparece. En el Zaidín hay pequeños tramos sin sentido que se suman a otro situado en la calle Emperador Carlos V. En la zona Norte, otros tantos kilómetros hacia la nada. El único que parece tener un punto de partida y de destino es el situado en paralelo a la Circunvalación. Una infraestructura marcada por el abandono y el aislamiento que no resuelve la necesidad de desplazarse en bici a otras zonas como el Centro.

En Granada hay dos colectivos que defienden propuestas antagónicas para resolver el caos que supone circular en bicicleta. Por un lado están colectivos como Biciescuela que apuestan por la integración total en la calzada de este medio de transporte. Por otro, organizaciones como Granada al pedal que abogan por la mejora integral de los ya existentes y la ampliación. Así lo asegura uno de sus portavoces, Jesús García, quien considera que la ciudad necesita crear una oficina técnica de la bicicleta centrada exclusivamente en esta forma de desplazarse a dos ruedas que no deja de crecer en la ciudad.

Mañana se celebrará una marcha ciclista que partirá a las 12:30 de Puerta Real

Esta oficina, a juicio de García, debería incorporar el personal suficiente dedicado exclusivamente al mantenimiento y mejora de los carriles bici de la ciudad, una infraestrucutra básica según García para aumentar el número de ciclistas y avanzar hacia un modelo de ciudad más amable.

En los últimos años se han avanzado varias propuestas que no han llegado a materializarse. El Ayuntamiento no ha firmado el Plan Andaluz de la Bicicleta impulsado por la Junta de Andalucía que sí ha realizado importantes avances en el área Metropolitana. Sí tiene casi cerrada una vía ciclista en el eje Arabial-Palencia a cuenta del Metro que todavía no se ha materalizado. Para Granada al pedal cualquier política de movilidad debería primar al peatón, después al ciclista, los transportes sostenibles y, por último, los vehículos privados. "Nosotros no somos los locos de las bicis somos los del transporte sostenible", indica García que este domingo Granada acogerá la XXI Marcha en bici Granada al Pedal que partirá a las 12:30 de Puerta Real. Con el lema Por una ley justa la marcha pretende concienciar sobre la necesaria protección de los ciclistas tanto en vías urbanas como interurbanas. "Necesitamos una ley que nos proteja", asegura García quien lamenta la gran cantidad de víctimas en carretera que se producen.

Pero además, la marcha incorpora otro lema que mantiene desde su primera edición y que se trata de: Vía libre al tranvía. "Fue una de nuestras primeras reivindicaciones. Empezamos esta marcha apostando por la construcción de un tranvía en superficie y, aunque no se aceptaron en su momento nuestras alegaciones y no se ha hecho como defendimos, está teniendo mucho éxito".