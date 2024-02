Primer macropuente del año en los colegios e institutos de Granada: Estos son los días sin clase por el 28F

Llega el Día de Andalucía y con él un largo puente de descanso en los colegios e institutos de la provincia de Granada. Además del festivo por el 28 de febrero, día de la comunidad, no habrá clase en los 882 centros educativos granadinos ni el jueves día 29 ni el 1 de marzo, viernes. A esto se suma el fin de semana para hacer un macropuente no lectivo de cinco días.

El calendario escolar para el curso 2023/2024 -aprobado la pasada primavera- fijó que no habría clase ni el 29 de enero ni el 1 de marzo. El primero aparece como Día de la Comunidad Educativa mientras que el viernes es día no lectivo provincial. Se trata del primer macropuente de este año 2024, que comenzó para los estudiantes el pasado 8 de enero tras las vacaciones navideñas.

Para el siguiente periodo de descanso habrá que esperar a la Semana Santa. Este año el 22 de marzo es el viernes de Dolores, con lo que los alumnos no tendrán clase desde el 23, sábado, al domingo de Resurrección, el 31 de marzo.

El siguiente no lectivo será el 1 de mayo. Cae en miércoles, como el 28F, pero el Día del Trabajo no vendrá acompañado de un puente. Será únicamente no lectivo ese día, el 1 de mayo. En la capital granadina sí será festivo y no lectivo el 3 de mayo, Día de la Cruz.

El curso terminará en los colegios el próximo 21 de junio, viernes, mientras que para el resto de las etapas educativas se fijó como último día de clase el 24, lunes.

Antes, en Granada capital habrá otro festivo, el del Corpus, que también queda reflejado en el calendario escolar. Así, serán no lectivos el jueves 30 y el viernes 31 de mayo.