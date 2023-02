La clave para tomar las mejores decisiones en Banca Privada

A lo largo de la vida existen numerosos momentos en los que, el asesoramiento especializado y personal de un experto, se convierte en clave. Consciente de esta realidad, Caja Rural Granada, creó hace más de veinte años el departamento de Banca Privada, compuesto por un equipo de profesionales especializados en asesoramiento financiero, patrimonial y fiscal. ¿El objetivo? Acompañar a los clientes en la toma de decisiones. Así lo explica el Director de Banca Privada, Francisco Dolz desde su oficina principal enclavada en un edificio histórico en el número 2 de Gran Vía de Granada.

Así, este departamento ofrece a sus clientes un servicio de asesoramiento continuado y análisis de sus necesidades siguiendo la evolución de los mercados financieros nacionales, internacionales y la legislación vigente ofreciendo una amplia gama de productos, servicios y herramientas de gestión. Todo, siempre, con el trato personal y cercano que caracteriza a Caja Rural Granada. Además, sus buenas prácticas están certificadas por Aenor desde el año 2019 con su sello en Asesoramiento en Gestión del Patrimonio Personal para clientes de Banca Privada.

Han sido certificados un año más por Aenor en la calidad del servicio que ofrecen, ¿qué supone para el departamento que dirige?

Estamos realmente satisfechos. En su día fuimos pioneros dentro del sector cooperativo en la obtención de esta certificación que, sin duda, supone la confirmación de la calidad lograda desde el origen del departamento. Ahora, esta recertificación nos confirma que seguimos prestando un buen servicio a nivel global, pero, además, constata que nuestros gestores de Banca Privada asesoran bajo unos requisitos de comportamiento responsable y ético.

¿Cómo lo consiguen?

Para Caja Rural Granada, con independencia del área, lo más importante es establecer una relación a largo plazo con los clientes, acompañándolos en su día a día. En nuestro caso, nos centramos en el aspecto financiero, patrimonial y fiscal. No es lo mismo contactar con una entidad y que te coja alguien el teléfono, cada día una persona distinta, que sentir que tienes un profesional a tu lado, que conoce a la perfección tu caso, tu historia, tus objetivos y que realiza un asesoramiento cercano para alcanzarlos. Todo, dentro de criterios responsables y lógicos. Esta relación con el cliente es la base de nuestro sistema de calidad acreditado. No solo decimos que hacemos las cosas si no que demostramos que las hacemos. Un reflejo de esto es, por ejemplo, los buenos resultados de las encuestas que realizamos a todos los clientes para que valoren el servicio.

¿Cómo se accede a Banca Privada?

El 90% de nuestros clientes provienen de las oficinas. Es allí donde, dependiendo de cada caso, se les invita a visitarnos. Una vez que esa persona acude a nuestro departamento, se realiza un análisis detallado, se estudia su perfil, el grado de aversión que tiene al riesgo, sus inquietudes respecto a dónde quiere llegar con su dinero, para realizarle las mejores recomendaciones. Dependiendo de todo ello, disponemos de distintos servicios como la gestión de patrimonios que, en función del riesgo que el cliente esté dispuesto a asumir, derivará a fondos de inversión, depósitos estructurados o renta fija/variable. Tenemos todas las facilidades, pues, por ejemplo, contamos con una amplia variedad de productos creados por la Gestora del Grupo Caja Rural Gescooperativo pero, también, trabajamos con un sistema de arquitectura abierta optando a productos de gestoras internacionales de primer nivel. Contamos con unos instrumentos financieros flexibles y profesionales altamente especializados y formados.

Estas decisiones también afectan a la fiscalidad de los clientes, ¿cómo abordan este aspecto?

Somos conscientes, y así se lo trasladamos a nuestros clientes en todo momento, que la fiscalidad es un factor relevante a la hora de valorar la rentabilidad de un producto de inversión. Por ello, nuestros asesores buscarán siempre la forma de mantenerle informado en todo momento sobre las ventajas fiscales de cada una de sus inversiones y de los cambios legislativos que en esta materia se produzcan y puedan afectarles. Así, el objetivo de su asesor personal será analizar sus necesidades y seguir la evolución de la economía, los mercados financieros nacionales e internacionales y la legislación vigente. La fiscalidad es uno de los aspectos donde es más necesario contar con profesionales con formación e información actualizada.

La gestión de herencias y patrimonio también es parte de su gestión.

Así es. El cliente, con el apoyo de su asesor exclusivo, podrá decidir cómo desea planificar su sucesión de la forma fiscalmente menos gravosa. Para ello se trabajarán soluciones legales que cumplan con su objetivo en cada momento. Pero, además, a través de nuestro servicio de asesoramiento y gestión del patrimonio, ayudamos a elegir la fórmula que mejor se adapta a sus necesidades de inversión a través de carteras gestionadas o asesoradas. Por otra parte, también le ofrecemos la posibilidad de elegir cartera y cesta de fondos, una forma eficiente de diversificar el patrimonio en áreas geográficas, sectores de actividad y divisas, sin olvidar los riesgos de tipo de cambio que existen en los productos nominados en moneda extranjera.

¿Qué otras ventajas supone ser cliente de Caja Rural Granada?

Sin duda, saber que estás en una entidad financiera solvente, que ofrece un trato cercano a todos sus clientes, sean o no de Banca Privada, y que está comprometida con el territorio,a través de su Fundación y de su Fondo de Educación y Promoción, realizando multitud de actividades culturales, educativas, de apoyo a colectivos vulnerables mediante la colaboración directa con asociaciones y colectivos que revierte en beneficio de la sociedad. Es, por tanto, la tranquilidad de recibir un trato personalizado en una banca cooperativa sólida que ayuda a transformar el territorio donde está presente.