Las claves de la Capitalidad Cultural: fechas y preguntas de examen para Granada 2031

Granada despide 2025 con el deber cumplido y con un deseo claro en la carta a los Reyes Magos: conseguir ser Capital Europea de la Cultura 2031. Una aspiración que viene de lejos y en la que se empezó a soñar hace una década (en 2015 con Torres Hurtado como alcalde) y que se ha forjado sobre todo en los últimos dos años (en los anteriores lo que se hacía era testimonial y con poco alcance, según se decía porque quedaba mucho tiempo) acelerando la construcción de la candidatura con los comisarios, el propio consorcio y el diseño final de un proyecto que se ha recogido en un bid book técnico en el que se tienen puestas todas las esperanzas. Granada sabe que no es fácil pero va con la garantía de un buen trabajo, con el valor de ser una candidatura de unidad institucional y social y con el marchamo que dan los valores en los que se asienta: cultura, patrimonio, conocimiento, investigación, convivencia, multiculturalidad y futuro. Se acaba el plazo para presentar las candidaturas y ver los que finalmente optan, si la docena de ciudades que lo habían comunicado o si finalmente cae alguna.

Granada fue la primera en la puesta de largo de ese bid book y envió además el viernes el documento para no pillarse los dedos. Por lo que ya hay que esperar al siguiente paso. La preselección será en febrero de 2026 y la selección final en diciembre de 2026, aunque ya hay ciudades que han advertido de una preocupación: el efecto electoral que puede causar en las municipales de 2027 el éxito o no de la candidatura, por lo que habrá las que asuman el riesgo e incluso las que se caigan para evitar esa posibilidad. Granada estará entre las del primer grupo.

El Ministerio de Cultura publicó en diciembre de 2024 la orden que regía todo el proceso selectivo. Según la propia web dedicada por el Gobierno e la Capital Europea de la Cultura 2031, el plazo de presentación de solicitudes para la designación de la Capital Europea de la Cultura 2031 expira el 29 de diciembre de 2025 a las 23:59. Una vez comprobada la documentación remitida, la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura se comunicará, a partir del 15 de enero de 2026, con las candidaturas para coordinar y planificar la fase de preselección con las delegaciones de los municipios. Y el viernes 23 de enero a las 10:00 se organizará una sesión informativa dirigida a las ciudades candidatas, con el fin de resolver cualquier duda relativa a la entrevista de la fase de preselección. Esa entrevista será la presentación técnica de la candidatura, como el examen real de la 'oposición' que se juega la ciudad, y en ella habrá que convencer para pasar el primer corte. Todo se juega a ella y una vez presentado el bid book, Granada ultima también los detalles de cómo será esa presentación, que tendrá que ser en inglés ya que la versión inglesa del documento será la de trabajo del comité de expertos creado para el procedimiento de selección, por lo que se está decidiendo quién la realiza ya que se es consciente de su importancia estratégica.

Hasta que no se haga esa entrevista Granada quiere mantener en secreto su proyecto y el contenido de la candidatura para jugar con el factor sorpresa y evitar posibles copias. Solo se sabe por ejemplo que gira en torno a los puntos destacados en la convocatoria, que cuenta con el apoyo visual del corto de Manuel Sicilia Elvira y el Tesoro y que ha sido maquetado por el prestigioso ilustrador Sergio García. Granada y el resto de candidatas han tenido que presentar una solicitud en soporte digital con dos versiones idénticas desde el punto de vista del contenido y de la presentación pero en dos idiomas: español e inglés. Para la traducción del bid book de Granada se ha contado con la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada.

La selección se producirá en dos fases: una fase de preselección y otra posterior de selección final. Las fases cambiarán también la denominación de las ciudades en cada momento. Ahora Granada es ciudad candidata, si es aceptada en la primera fase será ciudad preseleccionada y si lleva a la fase final será ciudad finalista. Algunos países han creado también la figura de Capital Nacional de la Cultura para las finalistas pero en España aún no se ha definido.

En la fase de preselección las versiones no excederán de las 60 páginas en formato A4. Si se pasa a la fase final, no se podrán superar las 100 páginas. Por lo tanto la labor de resumen y concisión es muy importante y ha ocupado buena parte del trabajo del equipo redactor.

Una vez concluida la fase de preselección, el Ministerio de Cultura publicará una resolución donde indicará las ciudades preseleccionadas y el plazo para la selección final.

En el documento presentado ahora se ha tenido que agrupar la información en seis categorías: contribución a la estrategia a largo plazo, dimensión europea, contenido cultural y artístico, capacidad para alcanzar los objetivos, trabajo de proximidad y gestión. Cada criterio se analiza por separado y se asigna una puntuación. La suma determina si se avanza a la siguiente fase.

Comité de expertos

¿Cómo estará formado el comité de expertos que analizará las candidaturas? Estará compuesto por 12 personas, diez expertos europeos designados por las instituciones y organismos de la Unión (3 Comisión Europea, 3 Consejo de la Unión Europea, 3 Parlamento Europeo, 2 Comité de las Regiones) y dos nombrados por el Ministerio de Cultura.

Todos los expertos deben ser ciudadanos de la Unión Europea, ser independientes y poseer gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, el desarrollo cultural de las ciudades o la organización de una Capital Europea de la Cultura o de una manifestación cultural internacional de ámbito y magnitud equivalentes. El comité estará dirigido por un presidente, que será uno de los miembros designados por la Unión Europea.

Título, dinero e infraestructuras

Además del título de Capital Europea de la Cultura, la ciudad puede recibir 1,5 millones de la UE a través del premio Melina Mercouri. Aún está en estudio el posible apoyo adicional por parte del Ministerio de Cultura. Con todo, la ciudad debe asegurar recursos complementarios públicos y privados. También se aclara que la ciudad necesita una infraestructura: espacios culturales funcionales; accesibilidad turística adecuada: transporte, alojamiento,... y un presupuesto de infraestructuras si fuera necesario.

Fase de preselección

Granada y el resto de ciudades candidatas serán oídas por el comité de expertos durante una reunión convocada por el Ministro de Cultura, mediante una entrevista destinada a valorar la adecuación de cada candidatura. En la entrevista se tendrá que presentar de forma oral el Programa Cultural de la ciudad candidata, con una duración limitada a treinta minutos. Después, el comité de expertos formulará durante una hora las preguntas que estime convenientes.

Las ciudades tienen libertad para elegir a quien presente su candidatura pero se establece un límite de diez personas de la delegación.

Después, el comité de expertos evaluará las solicitudes y acordará una lista restringida de las ciudades candidatas que deberán seguir siendo consideradas y elaborará un informe sobre las solicitudes y las recomendaciones a las ciudades candidatas que figuren en la lista restringida.

La decisión se adoptará por consenso de los miembros presentes. Si el comité de expertos no llega a un consenso sobre las ciudades a preseleccionar, se procederá a una votación. Para cada ciudad candidata se producirá una votación, en cada una de ellas, cada miembro del comité de expertos votará a favor o en contra de su preselección. La votación en el comité será por llamamiento a mano alzada. La decisión sobre la preselección de una ciudad se tomará por mayoría simple de los miembros presentes del comité. En caso de igualdad de votos para una ciudad determinada, el voto decisivo corresponde al Presidente y, en su ausencia, al Vicepresidente.

El comité de expertos presentará su informe al Ministerio de Cultura y a la Comisión Europea, que publicarán el informe. El Ministerio de Cultura aprobará la lista de ciudades candidatas que participarán en la selección final, basándose en el informe del comité de expertos. Esta lista se hará pública mediante resolución del Ministro de Cultura y se comunicará en Nota de Prensa del Ministerio y en la página web del Ministerio de Cultura. En esta fase de preselección no está prevista visita a las ciudades candidatas.

Fase de selección

Las ciudades que pasen el primer filtro y lleguen al examen final tendrán que completar su candidatura sobre la base ya presentada y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos. En esta fase del procedimiento, podrán visitarse las ciudades preseleccionadas. En tal caso, las visitas tendrán lugar una vez finalizado el plazo de presentación de las candidaturas completadas y revisadas, y antes de la reunión final de selección. Deberá garantizarse la igualdad de trato entre todas las ciudades preseleccionadas, lo que significa que todas las ciudades preseleccionadas deberán ser visitadas por los representantes. No podrán aceptarse invitaciones individuales de las ciudades en cuestión. Las visitas serán organizadas por las ciudades interesadas y la visita a cada ciudad deberá durar aproximadamente un día.

El Ministro de Cultura convocará una reunión al comité de expertos para proceder a la selección final. La evaluación se realizará sobre los expedientes completados por las ciudades candidatas que figuren en la lista que el Ministerio de Cultura habrá comunicado previamente al comité de expertos.

Se volverá a escuchar a las candidatas mediante una entrevista que consistirá en otra presentación oral del programa cultural por 45 minutos y ronda de preguntas del comité de expertos por 90 minutos. Después, el comité elaborará un informe sobre los programas junto con la recomendación de designación de una ciudad como «Capital Europea de la Cultura» para el año 2031.

La decisión del comité de expertos se tomará por consenso de todos los miembros presentes y si no, como en la fase previa, se procederá a la votación a mano alzada. La decisión sobre la selección de una ciudad se tomará por mayoría simple de los miembros presentes del comité. Si ninguna ciudad preseleccionada obtiene la mayoría de los votos requerida en la primera ronda de votación, se procederá a una segunda ronda de votación. Las dos ciudades candidatas con el mayor número de votos de los miembros del comité presentes y empatadas pasarán a esta segunda ronda de votación. Para que una decisión sea adoptada en la segunda ronda de votación, deberá contar con el apoyo de la mayoría de los miembros del comité presentes. En caso de que sea necesaria una tercera ronda de votaciones, la ciudad con el menor número de votos será eliminada. En caso de empate entre dos o más candidatos a la ciudad con menor número de votos, el presidente del comité o, en su ausencia, el vicepresidente tendrá voto de calidad para decidir qué ciudad será eliminada antes de la tercera ronda de votación. Si, tras una tercera ronda, ninguna ciudad ha alcanzado la mayoría, se celebrará una ronda posterior siguiendo el procedimiento establecido anteriormente. En caso de igualdad de votos en la cuarta ronda, el voto decisivo corresponderá al presidente y, en su ausencia, al vicepresidente. Si ninguna de las ciudades candidatas alcanza la mayoría necesaria, el comité podrá recomendar que no se conceda el título. El comité en su conjunto aprobará la decisión final. Sobre la base de la decisión final el comité elaborará un informe, que se presentará al Ministerio de Cultura y a la Comisión Europea, quienes lo publicarán en sus respectivos sitios web.

Por último, el Ministerio de Cultura designará a la ciudad seleccionada a ser Capital Europea de la Cultura para el año 2031 en España, conforme a la recomendación del comité de expertos y lo notificará al Parlamento Europeo, al Consejo, la Comisión y al Comité de las regiones en un plazo de cuatro años antes del título. La notificación deberá ir acompañada de una justificación de la candidatura basada en el informe del comité de expertos. La ciudad designada por parte de España procurará establecer vínculos entre su programa cultural con la ciudad designada por parte de Malta, que es el otro país al que le corresponde la capitalidad en 2031.

Después, una vez que se sepa la ciudad elegida, el comité de expertos hará un seguimiento de la preparación de la ciudad designada y le dará apoyo y orientaciones desde el momento de su designación hasta el comienzo del año del título. La comisión convocará tres reuniones de seguimiento entre el comité y la ciudad designada para que el comité haga balance de los preparativos de la manifestación y asesore con vistas a ayudar a la ciudad a desarrollar un programa cultural de alta calidad y una estrategia eficaz. Tras la tercera reunión, el comité emitirá un informe sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en la fase de solicitud, los criterios y las recomendaciones formuladas en los informes de selección y de seguimiento, para que la comisión ordene o no el pago del premio Melina Mercouri, dotado con 1,5 millones de euros por parte de la Unión Europea, a entregarse en marzo de 2031.

Las preguntas del primer examen

Las ciudades candidatas deben responder claramente a todas estas preguntas con claridad, rigor y precisión. Además incluso se indica que debe utilizarse un tamaño específico de letra, el 10.

1. Introducción. Consideraciones generales (máx. 3 páginas).

– ¿Por qué su ciudad desea participar en el concurso por el título de Capital Europea de la Cultura?

– ¿Su ciudad planea involucrar a sus alrededores? Explique esta elección.

– Explica brevemente el perfil cultural general de tu ciudad.

– Explique el concepto del programa que se pondría en marcha si la ciudad es designada Capital Europea de la Cultura.

2. Contribución a la estrategia a largo plazo.

– Describa la estrategia cultural que existe en su ciudad en el momento de la solicitud, incluidos los planes para mantener las actividades culturales más allá del año del título.

– Describa los planes de la ciudad para fortalecer la capacidad de los sectores cultural y creativo, incluso mediante el desarrollo de vínculos a largo plazo entre estos sectores y los sectores económicos y sociales de su ciudad.

– ¿Cómo se incluye la acción de la Capital Europea de la Cultura en esta estrategia?

– Si su ciudad recibe el título de Capital Europea de la Cultura, ¿cuál cree que sería el impacto cultural, social y económico a largo plazo en la ciudad (incluso en términos de desarrollo urbano)?

– Describa brevemente los planes de seguimiento y evaluación.

3. Contenidos culturales y artísticos.

– ¿Cuál es la visión artística y la estrategia para el programa cultural del año?

– Ofrezca una visión general de la estructura de su programa cultural, incluida la variedad y diversidad de las actividades/eventos principales que marcarán el año.

– Explique sucintamente cómo combinará el programa cultural local el patrimonio cultural local y las formas de arte tradicional con expresiones culturales nuevas, innovadoras y experimentales.

– ¿Cómo ha implicado la ciudad, o cómo tiene previsto implicar, a los artistas locales y a las organizaciones culturales en la concepción e implementación del programa cultural?

4. Dimensión europea.

– Dar una reseña general de las actividades previstas con vistas a:

• Promover la diversidad cultural de Europa, el diálogo intercultural y un mayor entendimiento mutuo entre los ciudadanos europeos.

• Poner de relieve los aspectos comunes de las culturas, el patrimonio y la historia europeos, así como la integración europea y los temas europeos actuales.

• Con artistas europeos, cooperación con operadores y ciudades de diferentes países y asociaciones transnacionales.

– ¿Puede explicar su estrategia global para atraer el interés de un amplio público europeo e internacional?

– ¿En qué medida tiene previsto desarrollar vínculos entre su programa cultural y el programa cultural de otras ciudades que ostentan el título de Capital Europea de la Cultura?

5. Difusión.

– Explique cómo la población local y su sociedad civil han participado en la preparación de la solicitud y participarán en la implementación del año.

– Explique cómo pretende crear oportunidades para la participación de los grupos marginados y desfavorecidos.

– Explique su estrategia general para el desarrollo de la audiencia y, en particular, el vínculo con la educación y la participación de las escuelas.

6. Administración.

a) Finanzas.

– Presupuesto municipal para la cultura:

• ¿Cuál ha sido el presupuesto anual de la cultura en la ciudad en los últimos cinco años (excluyendo los gastos para la actual candidatura a Capital Europea de la Cultura)?

• En caso de que la ciudad tenga previsto utilizar fondos de su presupuesto anual para la cultura para financiar el proyecto de la Capital Europea de la Cultura, indique este importe a partir del año de presentación de la candidatura hasta el año de la Capital Europea de la Cultura.

• ¿Qué importe del presupuesto anual global tiene previsto destinar la ciudad a la cultura después del año de la Capital Europea de la Cultura (en euros y en % del presupuesto anual global)?

– Presupuesto operativo para el año del título.

• Ingresos para cubrir gastos de funcionamiento:

○ Sírvanse explicar el presupuesto general de funcionamiento (es decir, los fondos que se reservan específicamente para sufragar los gastos de funcionamiento). El presupuesto abarcará la fase de preparación, el año del título, la evaluación y las provisiones para las actividades de legado.

• Ingresos del sector público:

○ ¿Cuál es el desglose de los ingresos que se perciben del sector público para cubrir los gastos de funcionamiento?

○ ¿Las autoridades de finanzas públicas (Municipio, Región, Estado) ya han votado o asumido compromisos financieros para cubrir los gastos de funcionamiento? Si no es así, ¿cuándo lo harán?

• Ingresos del sector privado:

○ ¿Cuál es la estrategia de recaudación de fondos para buscar el apoyo de patrocinadores privados? ¿Cuál es el plan para involucrar a los patrocinadores en el evento?

• Gastos de funcionamiento: del programa, de promoción y marketing, de salarios, gastos geneerales y de administración y otros.

– Presupuesto para gastos de capital.

• ¿Cuál es el desglose de los ingresos que se recibirán del sector público para cubrir los gastos de capital relacionados con el año de título?

• ¿Las autoridades de las finanzas públicas (ciudad, región, Estado) ya han votado o asumido compromisos financieros para cubrir los gastos de capital? Si no es así, ¿cuándo lo harán?

• ¿Cuál es su estrategia de recaudación de fondos para buscar apoyo financiero de los programas o fondos de la Unión para cubrir los gastos de capital?

• Si procede, insértese aquí un cuadro en el que se especifiquen las cantidades que se gastarán en nuevas infraestructuras culturales que se utilizarán en el marco del año del título.

b) Estructura organizativa.

– Sírvase esbozar la estructura de gobernanza y ejecución prevista para la ejecución del año de la Capital Europea de la Cultura.

c) Planes de contingencia.

– ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de su proyecto? ¿Cómo planea superar las debilidades identificadas?

d) Marketing y comunicación.

– Sírvase proporcionar un resumen de la estrategia de marketing y comunicación prevista por la ciudad para el año de la Capital Europea de la Cultura.

– ¿Cómo piensa la ciudad poner en valor que la Capital Europea de la Cultura es una acción de la Unión Europea?

7. Capacidad de entrega.

– Sírvase confirmar y aportar pruebas de que cuenta con un amplio y sólido apoyo político y un compromiso sostenible por parte de las autoridades públicas locales, regionales y nacionales pertinentes.

– Confirme y proporcione evidencia de que su ciudad tiene o tendrá una infraestructura adecuada y viable para albergar el título. Para ello, responda a las siguientes preguntas:

• Explique brevemente cómo la Capital Europea de la Cultura utilizará y desarrollará la infraestructura cultural de la ciudad.

• ¿Cuáles son los activos de la ciudad en términos de accesibilidad (transporte regional, nacional e internacional)?

• ¿Cuál es la capacidad de absorción de la ciudad en términos de alojamiento turístico?

– En cuanto a las infraestructuras culturales, urbanas y turísticas, ¿cuáles son los proyectos (incluidos los proyectos de renovación) que su ciudad tiene previsto llevar a cabo en relación con la acción de la Capital Europea de la Cultura de aquí al año del título?