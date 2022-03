Los 427 días de retraso en el contrato de basura de Granada: ¿cuáles son las claves?

La licitación del nuevo contrato de limpieza y recogida de basura de Granada se ha convertido en quebradero de cabeza en el Ayuntamiento. No en vano, es uno de los dos más importantes que tiene que dejar realizados la ciudad, junto con el de transporte, y su renovación es ardua y compleja. Pero eso no exime de cumplir los plazos y no se está haciendo. Como ya informó este periódico, un informe del Interventor advertía de la urgencia de solucionar esta situación, culpaba exclusivamente al Ayuntamiento del retraso y señalaba posibles responsabilidades por dejación de funciones. ¿De quién? El contrato caducó en 2020 y son dos las corporaciones locales implicadas en su tramitación.

El PP, anterior responsable del área de Medio Ambiente, se ha apresurado hoy a descargar culpas y achacar al actual alcalde, el socialista Paco Cuenca, el retraso. Dicen que lo dejaron todo hecho con un pliego técnico acabado y presentado en el área de Contratación en julio de 2021. El gobierno socialista lo consideraba un borrador y mandó de nuevo el expediente a Medio Ambiente.

¿Cuáles son las claves del retraso? Han pasado 427 días, un año ,dos meses y tres días desde que se debería haber adjudicado a una nueva empresa. Esta situación, según ha criticado el portavoz del PP, César Díaz, “deja cerca de 50 millones de euros -46.794.520 euros- en manos de una empresa sin que haya mediado licitación alguna”. Y es que el interventor advertía también de que la prórroga extraordinaria realizada con Inagra la deja en una situación de ventaja frente a otras empresas en grave detrimento del principio de concurrencia".

Expediente del PP: 60 anexos, 1.200 folios y 4 lotes

La anterior concejal popular de Medio Ambiente, Pepa Rubia, ha dicho que al llegar al gobierno en el 2019 "no se había hecho absolutamente nada de los pliegos técnicos para el contrato de basura y, a pesar de las dificultades que tuvimos por la pandemia del Covid-19, pudimos dejar elaborado el Plan Estratégico de Residuos de la Ciudad de Granada (PERGRA); nuestros informes para la comisión de grandes contratos; el pleno extraordinario del mes de noviembre del año 2020 para aprobar el modelo de gestión, una gestión indirecta y con lotes separados; la consulta al sector sobre la estructura de costes; y el envío de este al consultivo de contratación de Sevilla”. Este proceso finalizó en el mes de julio, cuando se mandó el pliego técnico, el cual consta de más de 60 anexos que suman más de 1.200 folios en total en el área de contratación.

El nuevo gobierno del PSOE calificó este expediente de borrador, algo que ha sorprendido al PP ya que en las diez reuniones con los grupos políticos en ningún momento el grupo socialista manifestara nada en contra”.

La separación o la unificación, la clave

La clave estaría en la licitación por lotes o como contrato unificado. El PP dejó un expediente en el que los técnicos de Medio Ambiente habían dividido el contrato en 4 lotes: ropa, aceite, pilas y vertedero. Una separación que, según justifica Rubia, se hizo "para facilitar el acceso a empresas locales pequeñas a esta licitación, no solo a grandes multinacionales, y para dar cumplimiento a la ley de contratos del sector público que habla de división en lotes cuando se permita".

"Lo único que se nos ha dicho es que se quiere volver a unificar en un solo contrato", dice Rubia, que no entiende que se decida ahora esta unificación cuando son los mismos técnicos que la están elaborando los que habían dado su conformidad y cuando ellos votaron a favor de un modelo de gestión en lotes separados en el pleno de septiembre de 2020", por lo que pregunta si "esta es la justificación del retraso".

Los plazos marcados, según la previsión del anterior equipo de gobierno, eran que el pliego estuviese aprobado por Contratación en septiembre de 2021 y ya adjudicado en marzo de 2022, "todo llevado a cabo con transparencia y con el acuerdo de todos los grupos políticos, que sabían cómo iba a ser el pliego y los plazos.

¿Se pierde el ahorro de 6 millones?

“¿A quién perjudica este retraso y a quién beneficia? ¿Se está haciendo porque vamos a tener un mayor ahorro económico?”, pregunta el PP, que pide conocer el motivo exacto "que aporta el PSOE para justificar esta dejación de funciones, puesto que cada mes que pasa no tenemos ese ahorro que se estima en más de seis millones de euros y que podría ser incluso mayor si se cuenta con la estimación a la baja que las empresas normalmente hacen en este tipo de licitaciones”.

Según el informe de Intervención, los pliegos llevan una revisión de las cláusulas que podría minorar el precio del contrato en 2,1 millones de euros "sin menoscabo en la viabilidad económica de la concesión". Además, con la finalización del contrato se eliminan otros 2,1 millones de coste de linealización. A su vez, la segunda modificación del plan de ajuste incluía una nueva disminución de los gastos en limpieza de 3 millones (500.000 en 2020 y 2,5 en 2021), por lo que "el total ahorro por la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza sería de 6.753.710 euros".