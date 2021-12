¿Cómo ha volcado este coche en una calle estrecha de Granada?

Las imágenes de un coche volcado lateralmente en una calle estrecha de Granada que ha difundido la Policía Local han provocado todo tipo de elucubraciones en redes sociales sobre el modo en que el vehículo ha podido llegar a esa posición.

El mensaje de la Policía solo hace referencia a un supuesto conductor que llevaría el coche de su padre y habría bebido.

<<Suena el teléfono a las 5:00 h.>>–“Papá, he tenido un pequeño problema con tu coche, ¿puedes venir a recogerme?–¿Qué te ha pasado, estás bien?–Sí, he tenido un accidente y el coche se lo ha llevado la grúa?–¿No habrás bebido? Te he dicho mil veces que #SiBebesNoConduzcas pic.twitter.com/2rxDMbQUWS