Una cofradía celebró el sábado una cena "privada" en el patio del Ayuntamiento

Podemos-IU ha denunciado hoy la celebración de un “sarao privado” en el claustro consistorial de la Plaza del Carmen, celebrado este 26 de octubre, a pesar de que las ordenanzas “prohíben expresamente” eventos de este tipo en la sede del Ayuntamiento. Según la información revelada por el portavoz del grupo municipal, Antonio Cambril, la organización de la “cena privada” ocupó con un montaje de cocina, con fogones incluidos, el patio trasero del Antiguo Convento del Carmen y “se usó como almacén el espacio dedicado a salida de emergencia, lo cual es bastante peligroso”.

Según ha podido saber este periódico, la cena en cuestión estaba organizada por la cofradía del Huerto de los Olivos, que estos días ha acogido en Granada el XV Congreso Nacional de Hermandades con la Advocación de la Oración en el Huerto. Granada-Getsemaní 2019 y que el sábado tenía su cena de gala.

La cena privada “ha incumplido absolutamente el plan de evacuación y seguridad y la ordenanza que regula la cesión de los palacios municipales”, aprobada en 2008, y que limita la utilización privativa de las dependencias municipales al Carmen de los Mártires, Palacio de los Córdoba y Palacete de Quinta Alegre, siempre mediante el pago de unas tasas que oscilan entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo del horario, características del evento y número de asistentes.

Cambril ha subrayado que, en la sede consistorial de Plaza del Carmen, lo único permitido es la celebración de la ceremonia civil de un enlace matrimonial, “en ningún caso una cena, con cocina incluida, para 250 personas”. Además ha detallado que para el acto se usaron los servicios de tres funcionarios públicos: dos policías municipales, cuyo pago fue en horas extras, y un técnico del área de Protocolo.

Trato de favor

Según Podemos-IU, la autorización no fue mediante decreto, sino por “autorización unipersonal” de Sebastián Pérez, primer teniente de alcalde y presidente provincial del PP granadino, de quien el portavoz de la confluencia dice que “se cree que el Ayuntamiento le ha caído en herencia o que se lo han echado los Reyes Magos”.

Sebastián Pérez “se saltó absolutamente todas las ordenanzas que le exigimos a todos los ciudadanos y que los concejales deberíamos ser los primeros en cumplir”, ha expresado Cambril, quien pregunta “¿qué pasa cuando las normas se las saltan los concejales”.

“Está actuando como si el Ayuntamiento fuera suyo, quizás porque lleva 30 años en el Ayuntamiento y está acostumbrado a hacer lo que le da la gana”, ha ironizado Cambril sobre Pérez, a quien atribuye toda la responsabilidad de la autorización de la cena privada.

“La cuestión no es quién pide el permiso, que puede llegar despistado y no debe saber si se puede o no, sino por qué una persona que lleva 30 años en el Ayuntamiento, que sabe eso no puede hacerse, se salta las ordenanzas”, ha insitido Cambril, quien no ha revelado el nombre de los organizadores “para que nadie piense que estamos en contra de ese colectivo” y a los que "exculpan" de toda responsabilidad.

Explicaciones y responsabilidades

Podemos-IU pedirá “explicaciones” al alcalde de la ciudad, Luis Salvador, quien “tendrá que aclarar por qué ha permitido esto a uno de sus concejales y, si no lo aclara, tendremos que pedir responsabilidades y decir que está secuestrado por el partido que tiene como aliado”, ha recalcado Cambril.

De la misma manera, el grupo municipal que lidera Antonio Cambril solicitará una copia del expediente porque “aquí hay más cera de la que arde”. El edificio del Ayuntamiento “está para actos institucionales o culturales de interés público, pero no para actos personales y saraos privados de algún concejal”, ha remarcado el líder de la confluencia.

A preguntas de los periodistas, Cambril ha avisado que su grupo municipal estudiará a fondo el expediente y si existe cualquier tipo de responsabilidad en la decisión de Sebastián Pérez, “sin excluir ningún tipo de acción al respecto”, ha sentenciado.