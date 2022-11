La colaboración público-privada en torno al acelerador de partículas ya capta fondos para Granada

Un proyecto relacionado con el acelerador de partículas y participado por una empresa privada además de instituciones públicas recibirá una subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación. Así figura en la resolución de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La convocatoria de tramitación anticipada corresponde al año 2021. El proyecto relacionado con el acelerador de partículas que se proyecta en la Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de la localidad granadina de Escúzar, denominado Sistema de adquisición avanzada y seguridad para la detección de pérdidas de vacío y mitigación en IFMIF Dones, percibirá algo más de 258.000 euros y en el mismo participan Oriola Spain, el Consorcio para el Impulso de la Construcción en España del acelerador de partículas y la Universidad de Granada (UGR).

El proyecto del acelerador se ofrece como una oportunidad también para el sector industrial. El pasado mes de septiembre Granada fue sede del Big Science Business Forum, donde se recordó que la industria relacionada con los grandes proyectos científicos moverá en estos próximos años un montante aproximado de 37.000 millones de euros.

Este encuentro sirvió, además, para apoyar de forma específica la propuesta de que el acelerador se instale en Granada. El IFMIF Dones forma parte de un proyecto científico mayor, de carácter internacional, que pretende dar a luz un nuevo modelo de energía, basado en la fusión nuclear, el mismo proceso que se da en el Sol. En Granada se validarán los materiales con los que se fabricarán las vasijas que se instalarán en las centrales de fusión nuclear, una vez que se demuestre su viabilidad.

Además de esta iniciativa, recibirán financiación dentro de esta convocatoria de ayudas a proyectos de colaboración público-privada las propuestas en las que participa la Universidad de Granada Desarrollo y validación de un novedoso software de realidad virtual para mejorar la discapacidad y la calidad de vida en pacientes con ictus, que percibirá 626.000 euros; Desarrollo de materiales de carbono de bajo costo para aplicaciones medioambientales en el marco de Economía Circular y mitigación del cambio climático, que tendrá una ayuda de 1,2 millones; Implantación de la resonancia magnética nuclear de baja frecuencia de campo (LF-NMR) en laboratorios de control para estudios cuantitativos y de clasificación de productos alimenticios y de otros sectores industriales (NMR-CONTROL), con una subvención de 1,1 millones; Producción y validación de nanopartículas multifuncionales para una agricultura de precisión, más eficiente y sostenible, con 851.000 euros de subvención; Desarrollo de una metodología global aplicada a piezas de gran formato obtenidas por fabricación aditiva para el sector Aeronáutico, con 523.000 euros de ayuda; Treatments and Technologies for prevention of zoonotic agents in cured meat samples (ToDetect), en la que participa también la empresa jamonera Sánchez Romero Carvajal-Jabugo, y que percibirá 790.000 euros; y, por último, la propuesta Biofabricación 4D de injertos para reparación de lesiones de tejido neural, con 717.000 euros aprobados;