El colectivo RadFem convoca un acto de repulsa por el aumento de agresiones sexuales a mujeres en Granada

Ante el aumento de agresiones sexuales a mujeres en el último mes, el colectivo Granada RadFem convocamos un acto de repulsa por estas violencias el viernes 27 de mayo a las 20:30 en la Plaza del Carmen.

"Pese a las noticias de acoso, agresiones sexuales e incluso violaciones grupales, la sociedad parece haber normalizado por completo este tipo de violencias. Se perciben como casos aislados y no existe un análisis del por qué ocurren hechos de este tipo. Por ello, en este acto expondremos a la ciudadanía los casos más recientes, para mostrar que la violencia sexual es parte de la violencia estructural que sufrimos las mujeres a cualquier edad, en cualquier lugar y a cualquier hora", indican desde el colectivo.

"¿Sabías que en España se produce una agresión sexual cada 4 horas? Según los últimos datos policiales, en 2021 los delitos sexuales en Granada aumentaron un 29% con respecto al año anterior, con un total de 268 casos. Esta subida no es exclusiva en Granada, según el Ministerio del Interior en Andalucía se han producido un 18% más de violaciones y a nivel nacional un 34,3% más.

Este último mes ha sido especialmente insoportable, nos hemos hecho eco de al menos 30 agresiones sexuales en toda España. Acoso, grabaciones ocultas, tocamientos, violaciones e incluso violaciones grupales. En todo tipo de lugares, da igual que estemos trabajando, volviendo a casa, de viaje o ennuestros hogares. Da igual la hora, se producen tanto de día como de noche. Y también da igual la edad que tengamos, la víctima más joven de este último mes es una bebé de sólo 2 años y la más mayor una mujer de 94.

No podemos ignorar la relación de estas agresiones contra la libertad sexual de las mujeres con la prostitución y la pornografía. El acceso y primer contacto con la pornografía se inicia a los 8 años, menores que aprenden y normalizan que el sexo es violencia hacia la mujer, donde su voluntad y deseo son ignorados, donde las mujeres son solo objetos y nunca se las reconoce como sujetos con deseos e intereses propios. Vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal en el que las mujeres son solo cuerpos: cuerpos violados, agredidos o asesinados. Claro ejemplo de ello es el aumento de las violaciones por sumisión química, donde hombres violan a mujeres en estado de inconsciencia, demostrando una vez más que solosomos cuerpos a los que penetrar. No se trata solo de un impulso sexual, es un acto de dominación y poder.

Nosotras, las mujeres, ya estamos concienciadas, vivimos el miedo de ser agredidas o violadas casi a diario a lo largo de nuestra vida. Nos llamamos y escribimos mensajes entre nosotras para avisar que hemos llegado a casa. Por eso, hoy queremos interpelar a los hombres, necesitamos que vuestro papel sea activo, que señaléis comportamientos machistas y echéis de vuestros espacios a los agresores, hay que hacerles saber que están solos en esto. Necesitamos hombres dispuestos a romper con el pacto patriarcal donde os tapáis los unos a los otros. No queremos aliados feministas ni abanderados de una lucha que no es la suya, queremos hombres revisando privilegios, queremos hombres críticos dispuestos a decirles a su amigo: eresun violador y no mereces mi amistad ni mi respeto.

También queremos señalar a los medios de comunicación que, pese a saber de la importancia de los titulares y que vivimos en una sociedad de la inmediatez que no suele informarse más allá, les exigimos que eviten la difusión de bulos y no caigan en la manipulación de la información. Que hagan seguimiento de los casos y se informe a la ciudadanía de las consecuencias de los actos, que no se quede en un titular para captar visitas. Que hagan un análisis más profundo de estas situaciones ya que no son casos aislados. Lo que mostramos hoy aquí es sólo la punta del iceberg de una violencia que no cesa y que va en aumento, por eso exigimos a las instituciones la urgencia de una educación sexual feminista, la abolición de la pornografía y la prostitución y el fin de toda explotación sexual y reproductiva, un tratamiento ético de noticias donde no se cuestione a la víctima, centrándose en el agresor como único responsable de las agresiones hacia las mujeres".