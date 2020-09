Nueva movilización en un colegio de Granada para exigir el desdoble en sus aulas

Las familias del CEIP Elena Martín Vivaldi de Granada han anunciado movilizaciones para mañana viernes con el fin de reclamar una "vuelta al cole más segura". El centro, según las familias, organizó la distribución de alumnos de tal manera que se consiguiera en algunas clases rebajar la ratio de niños por aula y mantener así la distancia de seguridad. De las dos unidades con 25 y 26 escolares con las que se contaba el pasado curso se pasó a tres unidades. Esta reorganización se produjo en el segundo y tercer ciclo de Primaria, esto es, de tercero a sexto.

Sin embargo, estas mismas familias indican que la organización del centro no obtuvo el visto bueno de la Administración, por lo que se volverá al diseño de dos clases de 25 y 26 escolares pese a haber iniciado el curso el pasado 10 de septiembre con tres grupos. Según la información de las familias con el profesorado con el que cuenta el centro no se pueden cubrir todo el currículo, ya que faltaría un docente para una hora de Inglés a la semana. "Nos han alegado que no se cumple con la normativa", indica una de las madres afectadas, que incide en que "lo primero es la salud de los niños".

"Después de un inicio de curso ejemplar, con desdobles de clases hechos y una ratio de 17 alumnos por clase, la Administración Educativa ha decidido volver a la ratio antigua", indican las familias, que han recogido firmas para solicitar que se mantenga la organización tal y como se diseño en el centro dentro de su autonomía. "Queremos solicitar recursos a la administración para cumplir las medidas de seguridad, que se generen nuevos grupos para garantizar la distancia mínima de un metro y medio dentro de las aulas y que las medidas se adopten manteniendo una educación de calidad y de equidad" entre los menores escolarizados, sostienen las mismas fuentes. Las familias se concentrarán mañana por la mañana en el centro.