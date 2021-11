Un informe constata que varios colegios concertados de Granada cobran cuotas a las familias

Prácticamente la mitad de los centros educativos concertados cobran cuota a las familias.Es una de las conclusiones del informe encargado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), hecho público recientemente, en el que aparece información sobre la situación en Andalucía y en el que figuran varios centros educativos con concierto de la provincia de Granada. Así, se ha visitado, con el fin de elaborar el documento, al Virgen de las Angustias, el Dulce Nombre de María, la Compañía de María, Regina Mundi, Ave María la Quinta, Santa Cristina, La Asunción y el Santa María Micaela. Algunos de ellos, según el informe, cobran a las familias de sus alumnos. Otros, no.

El documento destaca que “en general podemos hablar de gran dificultad por parte de las familias para obtener una información clara, detallada y precisa de los precios que tienen que pagar”, e incluso detallan que hay centros que no han facilitado los datos. Amparo Núñez, directora de Proyectos de la consultora que ha elaborado el documento (Garlic B2B), aseguró que existe “una deficiencia estructural de transparencia en la comunicación a las familias”.

Con lo recopilado para hacer el informe –que se realizó mediante simulación de familias que pedían información para matricular a sus hijos–, se indica que el 49% de los colegios sí cobran. El dato es una tasa porcentual referida a la comunidad andaluza, pero se detallan los centros y la cuantía a cobrar. En lo que se refiere a Granada, figuran entre otros el Virgen de las angustias (90 euros), el Dulce Nombre de María (35,60 euros), la Compañía de María (15) y el Regina Mundi (4 euros). No cobran el resto de centros granadinos que aparecen en el listado del informe de la Ceapa: Ave María La Quinta, Santa Cristina, La Asunción y el Santa María Micaela.

El documento apunta que hay varias vías de cobro a las familias: bien cuotas base (por actividades extraescolares o donaciones), cuotas obligatorias (matrículas, donaciones, material escolar o conceptos como seguros), y cuotas discrecionales, que contratan las familias. Aquí se encuentra el coste del comedor, rutas escolares o el Ampa. En el caso de Andalucía –donde se ha visitado a un total de 54 colegios con concierto–, la cuota base máxima es de 117 euros, mientras que en otros centros no se cobra nada. El promedio calculado por el estudio es de 46,20 euros.

En cuanto al coste de otros servicios, hay diferencias. En el Virgen de las Angustias el coste del material escolar al año asciende a los 245 euros, según el informe, mientras que el comedor supone una mensualidad de 127,60 euros, a lo que se suma la cuota base de 90 euros. Otros 21 euros son para sufragar la plataforma digital.

"Muchas concertadas en la concertada" La directora general de Cicae, Elena Cid, indicó en la presentación del informe en declaraciones recogidas en la nota de prensa que “con la excusa de la infrafinanciación se esconde una gran variedad de prácticas irregulares en los colegios sostenidos con fondos públicos. Existen muchas concertadas dentro de la concertada, hay una parte que incumple lo acordado en el concierto educativo y recibe una doble financiación pública y privada cobrando cuotas elevadas, mientras que hay otros centros que no las exigen”.

En el Dulce Nombre de María, el coste del comedor es de 150 euros al mes, a lo que se añade la cuota base. En el Santa María Micaela se abona, según el documento elaborado por Ceapa y Cicae, 132 de comedor y 200 de material escolar, en un desembolso que es anual. En el Regina Mundi las familias aportan 51 euros a año para material, y otros 50 para orientación psicopedagógica, además de la cuota base (4 euros) y, en el caso de que sea necesario, comedor escolar (132 euros la mensualidad). En el Ave María también se sufraga el coste del material escolar con una cuota anual de 35 euros, ,mientras que en elSanta Cristina son 100, pero se incluyen varios conceptos. En este último centro la mensualidad de comedor es de 70 euros, prácticamente la mitad que en otros centros, según los datos recogidos en el informe.A nivel andaluz, se detallan otros costes que se pasan a las familias, como ampliación de horario, el seguro escolar o médico, o el proyecto propio anual.

En cuanto al concepto de cuota base, se indica que de los centros que lo cobran “el 70% de los colegios no mencionan en la entrevista la voluntariedad de su pago”, señala el informe, que recopila datos de 294 colegios con concierto. En el caso andaluz, el porcentaje cae al 50%: la mitad sí indican que la aportación es voluntaria, la otra mitad, no. “Cada uno decide lo que quiere hacer, no son obligatorias el 80% de las familias lo pagan”, se indica sobre la información dada por el Dulce Nombre de María. “Al no ser obligatorio, cada familia aporta lo que quiera o pueda”, se añade sobre el Regina Mundi.