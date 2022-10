Colegios Mayores de Granada: ¿elitismo, cánticos machistas y novatadas?

Siete llamadas y ninguna respuesta. Hay tanto silencio alrededor de los Colegios Mayores de Granada, que parece que el ruido ya no solo suena en Madrid. "Llame usted a la única voz que tenemos porque todos somos uno", explican desde un Colegio Mayor de la capital granadina. "Llame a Santa María, busque en Google". Tampoco hay respuesta desde la "única voz" de estas entidades.

Miedo, vergüenza y condena son las reacciones y peticiones más leídas en las redes sociales ante el vídeo difundido en internet en el que se escucha a universitarios del Colegio Mayor privado y religioso Elías Ahuja, adscrito a la Universidad Complutense, dirigirse a las estudiantes residentes del Colegio Mayor femenino Santa Mónica, y que se sitúa justo enfrente del primero.

"Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!", así suenan las palabras que se escucha gritar desde una ventana del colegio universitario. Cuando acaba de berrear, el resto de las ventanas de la fachada se abren y se llenan de más jóvenes que gritan y golpean las persianas, algo que parece organizado anteriormente.

De forma coordinada y organizada, estudiantes de este centro religioso grabaron este vídeo y lo colgaron en la red social Tik Tok, una acción que ya ha tenido su primera consecuencia: la expulsión de la residencia de uno de sus autores. Este centro no es la primera vez que está en el punto de mira. Ya en el año 2000, un joven Pablo Casado, residente del Elías Ahúja, publicó un texto donde se hablaba de "cazar lobas y zorras".

En Madrid ocurre, pero ¿y en Granada?

El Colegio Mayor Santa Cruz La Real sí contesta. "Cualquier persona con compromiso social no está a favor de las imágenes que se han visto del colegio. Vivimos en una sociedad de igualdad, el respeto y la dignidad son los valores que priman en estos centros de Granada, y hasta me atrevo a decir de España", explica Juan García Montero, director del Colegio Mayor Santa Cruz La Real.

Un centro principalmente masculino, pero en su último año la presencia de mujeres se ha dejado caer. "Estoy muy contento con mi colegio, la convivencia entre ambos géneros se ha realizado de la mejor manera posible". Alude al respeto, civismo y educación, "hago un especial reconocimiento a mis colegiales".

En cuanto al vídeo viral del Colegio Mayor Elías Ahuja, el director explica que no le gusta ese comportamiento. "Se tienen que dar cuenta que eso no está bien, son jóvenes y están en proceso de aprendizaje".

¿Es machismo?: "No quiero dar declaraciones sobre esto porque es algo muy concreto y no tengo la suficiente información. Desde mi colegio luchamos para que esto no ocurra, ni en el mío ni en ninguno".

En estos colegios suele haber normas de convivencias y las novatadas están incluidas en el contrato que firma cada estudiante antes de entrar. "Están rigurosamente prohibidas, nunca se han practicado novatadas y si las practican es con nuestro desconocimiento", asegura Juan García Montero.

Además, cuentan con medidas disciplinarias para cualquier comportamiento cuestionable. "Hay normas de funcionamiento y si no se cumplen, pues se podrían quedar una noche sin salir o expulsarlos a casa durante unas semanas".

¿Qué piensan las colegialas de centros granadinos?

"Cuando vi el vídeo no me lo terminaba de creer. Es cierto que he leído que es un acto consensuado y una broma hablada previamente con las muchachas de la residencia. Sin embargo, poniéndome en el caso de que no lo sea, creo que es denigrante, no solo para la mujer, sino también para toda esa gente, la cual lleva muchos años luchando contra una sociedad que no pone de su parte. He aquí un gran ejemplo", explica Inés Ferrándiz, estudiante de la UGR y exresidente de Livensa Living Granada Cartuja.

"Ya no sólo hablamos de dignidad, sino de educación y respeto hacia otras personas. Si la sociedad educara, en vez de prohibir y penar, la gente entendería por qué este tipo de actos son tan innecesarios y dolorosos para nosotras, y para los padres y madres que cada día sufren por sus hijas porque no aparezcan violadas, maltratadas o muertas", explica esta joven.

Ella recuerda con cariño su residencia. "Nunca pasé por algo así ni recuerdo que ocurriese". Se muestra tajante ante este tema, "no hubo comportamientos parecidos ni mucho menos. Tampoco sé de otras residencias en las que haya podido pasar algo así".

Otra estudiante, esta vez de la Residencia Emperador Carlos V, tacha de "ridículo" el vídeo y la actitud de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja. "Está mal, pero tampoco es para tanto", grita un joven a lo lejos cuando una chica contestaba a las preguntas. Simplemente, huyó. Ni el nombre.

"No se pueden tolerar esas actitudes, es machismo", ha sido la frase más repetida entre los jóvenes de Granada, tanto estudiantes como los que no lo son. "Las tradiciones son otra cosa, lo de ese vídeo es falta de educación y respeto", añade otra chica universitaria que iba acompañada de amigas. Todas le daban la razón.

Diputada de Ciudadanos cuenta su experiencia

"Opusinos pajilleros… vosotros a rezar, nosotros a follar…", esta es una de las frases que cantaban los colegiales de su centro durante las novatadas a otros colegiales hace algunos años. Así lo explica María José Calderón, diputada por el grupo parlamentario Ciudadanos, que cursó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Granada. Para ella todo eso es fruto de una edad y unas circunstancias concretas.

A través de su perfil de Twitter, María José explica que el posible problema podría tratarse por la "segregación por sexo en los Colegios Mayores religiosos y la falta de libertad en ellos". Asegura que ambas cosas son perjudiciales para la formación y el desarrollo de un joven.

La diputada recuerda esos momentos como "días de vino, rosas y bromas. Vivíamos en un Colegio Mayor mixto y laico, y nos decían que esa casa era 'el buque insignia de la UGR'".