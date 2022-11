El comercio de Granada rechaza un nuevo horario con apertura "indiscriminada"

La Federación de Comercio de Granada ha rechazado este lunes una apertura "indiscriminada", con libertad de horarios en domingo y festivos, al entender que perjudicaría enormemente al comercio tradicional, a sus empleados y a los propios consumidores, además de no ser necesaria.

Según ha informado este colectivo en un comunicado, desde julio de 2012 las grandes ciudades de Andalucía -de más de 200.000 habitantes- y aquellas con un número elevado de pernoctaciones de no residentes están obligadas a establecer zonas de gran afluencia turística, que conllevan la libertad de apertura comercial cualquier domingo o festivo.

No obstante, la Junta, a propuesta de los ayuntamientos afectados, puede limitar la libertad de apertura comercial a una zona concreta y período, dentro del término municipal, para dar una oferta comercial al visitante de dichas ciudades atractiva y suficiente sin perjudicar al comercio tradicional.

Desde 2014, la Federación de Comercio de Granada, los sindicatos UGT y CCOO y asociaciones de consumidores como FACUA-Granada, UCA-UCE Granada y Al-Andalus, han pedido al Ayuntamiento que se proponga como únicas zonas con libertad horaria de apertura comercial las del perímetro de la zona declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad (Recinto de la Alhambra, Generalife y Albaicín), lo que se ha acordado por la Junta para los períodos de 2015 a 2018 y de 2019 a 2022.

Dado que antes de finales de este año la Junta debe aprobar las zonas de gran afluencia turística, desde primeros de septiembre la Federación de Empresarios y Autónomos de Comercio, los sindicatos UGT y CCOO y asociaciones de consumidores han solicitado al Ayuntamiento que se proponga limitar la libertad de apertura comercial a las calles y plazas ubicadas en las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad (Unesco).

Para evitar una falta de oferta comercial en fechas de máxima afluencia de visitantes también se ha solicitado la libertad de apertura comercial en Semana Santa, el día de la Cruz y los meses de agosto, septiembre y octubre, períodos en los que las pernoctaciones superan un 14% de la media anual.

La Federación ha explicado que una apertura "indiscriminada" de establecimientos comerciales supondría además un incremento del gasto energético, que contradice la obligación del ahorro energético en España, consensuado con la Unión Europea.

Por ello, no entiende la posible ampliación de la zona de gran afluencia turística planteada por la Junta de Andalucía, al considerar que no responde a ningún criterio objetivo, por lo que, además de no ser necesaria, perjudicaría enormemente al comercio tradicional, a los empleados y a los propios consumidores.

También afectaría, añade, a la supervivencia de un gran número de establecimientos comerciales, ya que esta medida favorecerá el desplazamiento del consumo a la capital, "acelerando la despoblación y el abandono de muchos de ellos"