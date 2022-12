La compra de la biblioteca personal de Lorca, la última inversión para unir el legado y tapar un "pufo" a la familia

La compra por parte del Consorcio Federico García Lorca de la biblioteca personal del poeta a su familia se ha tratado en la última reunión del Consorcio y ha salido también hoy en comisión de Cultura del Ayuntamiento. El grupo municipal de UP ha pedido explicaciones al área sobre la justificación para comprar ese legado y tapar, con esa inversión, un "pufo" de la Fundación Lorca, de la familia del poeta, que reconoció que necesitaba liquidez para pagar una deuda y devolver fondos europeos que recibió en su día. Son 430 títulos con un valor de 544.100 euros, para cuya compra el Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido una subvención de 125.000 euros al Consorcio.

"¿Hemos acabado con esto? ¿Qué será lo próximo, la mecedora de la abuela?", ha dicho el portavoz de UP, Antonio Cambril. La concejal de Cultura, María de Leyva, ha contestado a Cambril que ya es lo último, que no hay más inversiones de este tipo, y ha justificado la operación.

"La Fundación Lorca tenía una deuda que había que asumir, de ahí el retraso que ha llevado también la constitución de la fundación pública", ha dicho De Leyva sobre el trámite.

Respecto al bien, la biblioteca personal del poeta, "no entraba dentro del legado" que se acordó que vendría al Centro Lorca, por lo que se vio "por Intervención que lo más adecuado era que no se vendiera fuera, que no se enajenara incluso a otro país". Además, "era la única forma de que se cierre todo el trámite para constituir el Consorcio en Fundación Pública, por eso se decidió".

Cambril ha calificado de "asombroso" que no estuviera en el legado y ha cuestionado que se no estaba, "por qué se compra ahora". "Habría que justificarlo para ver si aporta algo al legado o no y la justificación de que es para que la familia enjuague un pufo" no vale, "que se busque la vida y pague como todos".

La concejal ha dicho que la familia puede venderla "porque es suya, a un particular o a otra entidad" y ha insistido que "se consideró que no está bien que si tenemos todo el legado, no esté junto. Fue el consejo para que esté todo en el centro. Y ya no hay más. Ya está la Abogacía del Estado por medio y ya con esto se acaba", ha confirmado la edil.

Obras incluidas

La biblioteca personal del poeta está compuesta por los libros que leyó y son numerosas las anotaciones, dedicatorias y marcas de pertenencia manuscritas por los autores de las obras que le fueron entregadas como regalo, en el caso de las dedicatorias, y de puño y letra de Federico, de su hermano Francisco o de algún otro miembro de su familia para las anotaciones o marcas de propiedad, según se expone en los pliegos del contrato.

Aunque es evidente que no están todos los libros que pasaron por las manos del poeta, estos materiales pueden servir a los investigadores para la mejor comprensión del desarrollo intelectual, cultural y más específicamente literario de Lorca y de su obra y también para enriquecer su biografía, tal y como se describe en el Catálogo general de los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca, propietaria de esta colección.

Informe técnico para fijar el valor

En el apartado referido al establecimiento del precio del contrato se concluye que el valor conjunto de esta biblioteca personal y familiar es de 544.100 euros. Ello se establece en base a un informe técnico que a su vez toma en consideración las estimaciones de mercado, la valoración por agrupaciones de libros, el estado de conservación, la rareza, la existencia de anotaciones manuscritas por parte de Lorca, marcas de pertenencia, dedicatorias de autores amigos y compañeros de generación.

La decisión se tomó en la reunión que el Consejo Rector del Consorcio celebró el pasado 8 de abril, en el que se abordó la idoneidad de adquirir determinados bienes que son propiedad de la Fundación Federico García Lorca y que se consideran "de gran interés", pues aunque están depositados en el centro de la plaza de la Romanilla no forman parte del legado que el consorcio tiene en usufructo y que en su momento pasará a la dotación fundacional de la Fundación Pública Andaluza. Se hablaba en este sentido de la Biblioteca de Primeras Ediciones, la Hemeroteca Histórica y la Biblioteca Personal y Familiar de Lorca.