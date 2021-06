El concejal Olivares (Cs) ya pide abiertamente al alcalde de Granada que deje el cargo

Con sentido del humor, el concejal de Cs Manuel Olivares ha pedido al alcalde Luis Salvador, de su mismo partido, que abandone el cargo. Y lo ha hecho citando en sus redes sociales a Adolfo Súarez cuando dejó la presidencia del Gobierno: "Me voy sin que nadie me lo haya pedido". "Líderes, estadistas, grandes ejemplos", ha apostillado Olivares en un mensaje subliminal, o nada de subliminal, al alcalde. Olivares, además, pasar por se íntimo de Fran Hervías, que abandonó Cs y ahora ocupa un despacho en la sede de los populares en Génova.

Por su parte, el alcalde de Granada ha señalado en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, y recogida por Europa Press, que el deber del Ejecutivo local es "trabajar por la ciudad y sacarla adelante, no la lucha por los sillones", según el primer edil de Granada, que, cuestionado por la posibilidad de que algunos ediles de Cs abandonen el partido y le dejen en mínimos de representación municipal, ha señalado que prefiere "no creerlo" y que ello "dañaría a las personas que lo hicieran", en el sentido de que supondría "intentar forzar" una situación "para lograr un sillón donde no hay problemas".

Con todo, avisa, "cada uno será responsable de sus actos". Espera que determinadas situaciones "nunca se lleguen a producir, sería un error que quedaría en la retina individual y colectiva de la ciudad". "Me resisto a pensar que nadie pueda relegar su responsabilidad y renunciar a su compromiso con Granada, se puede hablar y ver qué nos gusta y qué podemos mejorar, esa es la labor de un equipo de gobierno, pero la ciudad debe funcionar independientemente del contexto", ha manifestado.

Salvador se manifiesta "leal" al gobierno de la ciudad de Granada y recuerda, sobre las recientes declaraciones al respecto de la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, que "la dirección nacional de Cs se ha posicionado claramente".

En todo caso, hoy se reúne con la dirección nacional para abordar el 2+2 de Granada.