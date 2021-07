Tildan a los jueces de "machistas" en la concentración de apoyo a Juana Rivas

Varias decenas de personas convocadas por la Plataforma 8M/25N contra la violencia de género y la de Apoyo a Juana Rivas se han concentrado este viernes ante la sede judicial de Caleta, en Granada, para criticar el machismo que perciben en las decisiones judicial sobre esta condenada y para pedir su indulto.

La portavoz de las dos plataformas, Paqui Fuillerat, ha explicado que la concentración pretende recordar que Juana Rivas lleva más de 80 días esperando un indulto que la saque del Centro de Inserción Social (CIS) al que ha vuelto esta semana por decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Andalucía.

La concentración, a la que se han sumado varias decenas de personas, ha coreado lemas contra los "jueces machistas" y las sentencias patriarcales y ha considerado que las sentencias y autos vinculados a esta vecina de Maracena son un plante a las políticas de igualdad.

Esta protestas, a la que según ha explicado Fuillerat se han adherido más de 200 organizaciones en todo el país, responde al reingreso en el CIS de Juana Rivas, que desde este martes cumple allí la condena a dos años y medio de cárcel por secuestro parental impuesta por el Tribunal Supremo.

"No entendemos por qué privarla de más derechos ni el reingreso exprés, igual que no entendemos al juez cuando dice que no se ha arrepentido, ¿qué quiere que haga más?", ha apuntado la portavoz de las plataformas, que ha interpretado que los últimos autos buscan ver a Juana Rivas "sumisa y sometida, como cuando era víctima de violencia de género".

Fuillerat ha apuntado que Rivas ya estaba cumpliendo la condena en su casa, de la que no salía más que para lo imprescindible y que estaba empezando a reconstruir su vida con un programa de formación del CIS.

"Está cansada pero no va a dejar de luchar por sus hijos y por ella misma", ha añadido la portavoz, que ha urgido al Gobierno central a concederle el indulto antes de las vacaciones, una medida de gracia que le permita recuperar la patria potestad de sus hijos.

Juana Rivas fue condenada a dos años y medio de prisión por un delito de secuestro parental tras permanecer en paradero desconocido con sus dos hijos en el verano de 2017 para no entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, con quien compartía la custodia.

La petición de indulto tramitada por su abogado, Carlos Aránguez, cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones públicas y privadas y el apoyo público de altos cargos de la administración "que coinciden en que se debe suavizar todavía más la condena impuesta".