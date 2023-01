El conductor de un coche colisiona con una moto en el centro de Granada y continúa sin detenerse hasta el parking de San Antón

Un vehículo colisionó el pasado miércoles, sobre las 20:00 horas, con una moto en la subida de calle Neptuno, provocando que la usuaria de este último vehículo cayera al suelo sin recibir graves daños. El problema radica en que el conductor del coche no se detuvo a auxiliar a la víctima, sino que prosiguió con total normalidad hacia San Antón, para dejar su vehículo en un parking, según cuenta la Policía Local en sus redes sociales.

De acuerdo a la versión policial, los hechos tuvieron lugar a la altura de la famosa discoteca Mae West, y el conductor, que posteriormente daría positivo en el test de alcoholemia, continúa hacia Recogidas sin inmutarse, pues su objetivo era el parking Victora, en la citada calle. Todo esto fue observado por un policía fuera de servicio, que persiguió al infractor al tiempo que avisaba a sus compañeros.

El miércoles, sobre las 20:10 horas, se produjo un accidente de tráfico. En la subida de Neptuno un turismo y una motocicleta colisionaron. La conductora de la motocicleta cayó a la calzada. El conductor del turismo continuó, sin detenerse, hacia calle Recogidas. pic.twitter.com/NIvFmnid5l — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) January 20, 2023

Finalmente, los agentes interceptaron el vehículo en las inmediaciones del parking, procediendo al correspondiente test de alcoholemia ante los evidentes síntomas de embriaguez del conductor. El resultado no dejaba lugar a dudas, 0,72 mg/l, lo que sirvió para imputarle un delito por potencial homicida, una pena que no fue mayor al no haber causado graves daños a la motorista.