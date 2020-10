El consejero de Universidades en Andalucía insiste en que "la UGR no ha cerrado e imparte clases online con éxito"

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha negado el "cierre" por la incidencia del Covid-19 de la Universidad de Granada (UGR), donde se están impartiendo clases online con "mucho éxito", toda vez que ha defendido que "anticipó personalmente a la rectora -Pilar Aranda- lo que iba a ocurrir", con la que "hablé ante de que Salud tomara la decisión".

Durante su intervención, el consejero ha señalado que "ni la UGR se ha cerrado en ningún momento ni lo han hecho las clases", que "no han experimentando ningún tipo de suspensión", para añadir que hay clases online "100% y con mucho éxito" y que la actividad docente continúa usando los medios tecnológicos y "no se ponen de manifiesto grandes problemas".

Ha señalado que la situación epidemiológica de Granada obligó a la Junta a actuar "con inmediatez para frenar la cadena de contagios en la población universitaria", y ha recordado que a mediados de octubre el Consejo de Gobierno decretó medidas de prevención, protección y vigilancia frente al Covid-19 en colegios mayores y residencias universitarias, "dado que se trataba de entornos en los que los estudiantes residían y se debían extremar las precauciones".

Velasco se ha referido a las imágenes "ampliamente difundidas" sobre el "grave" caso de reuniones masivas y aglomeraciones de estudiantes en colegios mayores y residencias a principios de curso con el "incumplimiento" de las medidas sanitarias, lo que motivó la reunión del comité territorial de alertas de alto impacto el 12 de octubre "llegando a valorar la necesidad de adoptar medidas específicas que fueron proporcinadas, justificadas y por tiempo limitado para no imponer sacrificios innecesarios para la libertad y los derechos fundamentales".

De este modo, ha recordado que en el BOJA del 14 de octubre se publicaron las citadas medidas, las cuales "si bien en un principio eran de 14 días, la Junta y la UGR decidieron reducir a diez pudiendo prorrogar", algo que "por desgracia se ha cumplido, y en base a la Orden del 24 de octubre se han prorrogado 14 días más hasta el 7 de noviembre".

Velasco ha subrayado que el cambio de la modalidad presencial por la virtual para este curso ya se contemplaba en el acuerdo del 16 de junio cuando la situación sanitaria lo exigiera, como ha ocurrido en Granada, y su aplicación no supone una merma en la calidad de la enseñanza". "La suspensión de las clases presenciales responde a un decisión arbitraria sino justificada", ha defendido.

Por último, el consejero ha querido dejar claro que las aulas de la UGR "son espacios seguros", pero "no obstante y para limitar las interacciones de estudiantes fuera del entorno, Salud ha considerado la necesidad de optar por estas restricciones", toda vez que ha agradecido "la colaboración de la comunidad universitaria de Granada para afrontar esta complicada situación".

El botellón, en la calle y no en las aulas

Desde Adelante Andalucía, Carmen Barranco ha señalado que "las botellonas están en la calle no en las universidades". "No creen que el problema sea el ocio nocturno, son las universidades, donde precisamente no se han producido altercados", ha lamentado, toda vez que ha criticado que a la rectora no se le comunicasen las medidas y "tuviera que esperar a la publicación del BOJA" y que "no se esté valorando el trabajo que se está haciendo por parte de las instituciones universitarias".

El socialista Javier Carnero ha pedido a Velasco que "dé alguna explicación coherente de la política universitaria", al tiempo que ha añadido que tras el "cierre" en la UGR "vimos una lógica reacción no favorable por parte de la comunidad educativa y la sociedad ante el torpedo a la imagen de esta universidad". "No cuestionamos el hecho de que se terminara con las clases presenciales, sino las formas y poner en la diana a la UGR y no a otras cosas que se hacían fuera de la universidad y que han sido las causantes del contagio", lo que, a su juicio, es un "sinsentido".

El diputado de Vox Francisco José Ocaña ha señalado que ahora mismo ya se ha cerrado hasta la ciudad de Granada, con lo que las medias que se tomaron "fueron de carácter sanitario y no hay mucho más que hablar". "Se trata de que hay menos demagogia y más inteligencia para resolver la situación tan dramática que tenemos", ha aseverado.

Desde Cs Concepción Insúa ha reiterado que "solo se han cerrado las clases presenciales" y le ha afeado a Adelante y PSOE que "quieren es montar barullo y lío con este tema", mientras que el popular Ramón Herrera ha destacado que la UGR "no ha perdido ni una sola clase este curso", para añadir que la situación sanitaria en Granada "es complicada" y "vamos a tener que acostumbrarnos a tener que tomar este tipo de decisiones que no gustan a nadie".