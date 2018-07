Los consejos de expertos a la hora de explorar cuevas

La espeleología puede ser una actividad deportiva muy emocionante que permite descubrir lugares poco conocidos y casi inaccesibles para la mayoría, pero también es una práctica muy peligrosa ante la que hay que estar preparado y seguir una serie de recomendaciones de supervivencia, según señala a Granada Hoy el presidente del Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, Francisco Gallegos.

Lo principal es ir siempre en compañía de alguien. Incluso los más expertos en la materia suelen ir junto a varios compañeros en las expediciones.

La indumentaria también se considera muy importante. Lo más recomendable es llevar ropa de polipropileno o poliéster, tejido sintético que favorece que el agua no cale tanto y que se seque con más facilidad que el algodón, por ejemplo. Dentro de una cueva la temperatura desciende y las prendas de algodón ayudan a que el cuerpo baje su temperatura. Es fundamental mantener la temperatura porque una de las amenazas es la hipotermia.

Asegúrese de que lleva por lo menos dos linternas y pilas de repuesto. Nunca se sabe que puede pasar dentro de una cueva y del tiempo que puedes pasar dentro.

Las cuevas pueden tener una fisonomía complicada y puede hacer que hasta deportistas acostumbrados a la espeleología se pierdan por ellas, por eso es muy importante señalar un punto de referencia para recordar por donde se ha entrado, además lo ideal sería indicar las intersecciones y dejar un indicativo de por donde se sale de la cueva, pero sin estropear el entorno natural.

También se recomienda mantener la calma. En caso de accidente o perdida, no se altere, estudie la situación y busque la forma de salir. También es muy aconsejable llevar algún dispositivo móvil o de radio para mantener el contacto con alguien fuera, aunque en ocasiones no abra señal -ante esa situación se debe apagar el teléfono para no gastar la batería-.

Si tiene luz y va con más gente, ahorre energía. No lleve todas las luces encendidas porque se gastarán a la vez. Además, si va a parar a descansar y no va a estar en movimiento, apague la luz y ahorre energía. Si por el contrario se queda sin luz, no siga avanzando, párase y analice la situación. En caso de que tenga que seguir avanzando a oscuras, extrema la precaución, hay multitud de obstáculos peligrosos que se encontrará.

Mida la comida y agua que se gasta, lo mismo necesita los suministros que llevas durante varios días. Es importante mantenerse hidratados por eso, en caso de que se gaste el agua, busque algún punto dentro de la cueva donde haya agua, aunque pueda estar contaminada.

Y si la cueva está cerca de agua hay que extremar la precaución y tener en cuenta las crecidas de las mareas o ríos.