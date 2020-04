Enfermeros, los más castigados por el contagio entre los profesionales por coronavirus en Granada

El sector de la enfermería ha sido el más castigado por la pandemia de coronavirus en Granada. Estos profesionales acumulan mayor número de contagiados entre todos los colectivos sanitarios con 115 casos y además, incluye a la única persona que ha fallecido a consecuencia del virus del ramo hospitalario, una enfermera. Los datos de la Consejería de personal sanitario contagiado a día de hoy revela que Granada con 755 afectados es la provincia con mayor número de profesionales de la salud que han contraído el coronavirus, muy por delante de territorios con más contagios totales así como extensión como son Sevilla y Málaga. El primero con un total de 653 y el segundo, 647.

Son los datos del recuento de la Junta de Andalucía y que señalan que en Granada hay 745 sanitarios contagiados en la provincia en la actualidad. Estas tablas no reflejan el acumulado, que llegaría a ser mucho mayor dada la fase de la epidemia en la que nos encontramos y las grandes carencias de material de protección que acusaron en mayor medida durante la primera etapa de la crisis del coronavirus. Del total de sanitarios contagiados y que por ende, han tenido que ser puestos en cuarentena durante casi un mes, 190 profesionales afectados son hombres y 555 son mujeres.

Aparecen incluidos además tanto los sanitarios como los sociosanitarios, es decir, incluye a los profesionales en activo que trabajan en hospitales o centros de salud así como a los que trabajan en residencias de ancianos, empresas u otras instituciones, por ejemplo. Estos datos, actualizados a día de hoy, han podido verse aumentados por las pruebas de coronavirus masivas a profesionales que se han estado realizando en las instalaciones de la ITV de Albolote desde hace un par de semanas.

En el campo de los profesionales sanitarios, son los enfermeros los que tienen mayor número de contagios con 115 en total, de ellos 91 son mujeres (es un sector mayoritariamente feminizado) y 24 son varones. En segundo lugar aparecen los médicos, con 107 personas infectadas en la actualidad, 50 hombres y 57 mujeres entre los afectados.

En el campo de los auxiliares de enfermería hay a día de hoy 60 contagios y 52 de ellas son mujeres.

De entre los celadores tan solo existen 15 personas con el coronavirus en la actualidad, 8 mujeres y 7 hombres. Existen dentro de la tabla de la Junta otro ramo de profesionales que supera a los dos anteriores aunque no especifica que trabajadores se incluyen en ella. Este apartado es el de 'No consta' y tiene a 118 personas que ahora mismo padecen el coronavirus. Algo llamativo es que en cuanto a este mismo grupo 'fantasma' en el resto de las provincias no supera ni en el mayor de los casos, la treintena de afectados.

En cuanto a los profesionales sociosanitarios, con los datos actualizados esta mañana, son 238 personas las que han contraído el virus. En este caso son los auxiliares de enfermería los que acumulan mayores contagios con 86 personas en total, 71 mujeres y 15 hombres.

Los médicos son la minoría en este caso, con solamente 5 casos cuatro de ellos en mujeres, mientras que la enfermería suma un total de 18 personas contagiadas con tan solo un hombre entre ellos. En este caso, es el apartado de 'Otros' donde se reflejan peores datos con 104 casos y que tampoco se concreta la categoría profesional que incluye. De ellos la mayoría son mujeres con 85 test positivos.