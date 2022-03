Firmado el convenio de limpieza de edificios y locales no sanitarios con "mejoras salariales y sociales"

La negociación del convenio de limpieza de edificios y locales no sanitarios de Granada ha concluido con su firma este martes con "mejoras salariales y sociales", según ha destacado CCOO del Hábitat, con "mayoría de representación en el sector". Así lo ha indicado este sindicato en una nota de prensa, en que ha resaltado que, "tras una dura negociación", ha conseguido "detener las pretensiones de la patronal de recortar en derechos sociales como la antigüedad y el complemento de incapacidad temporal".

El sindicato ha incidido en que "siempre ha defendido las mejoras económicas y el mantenimiento de derechos de este sector, que ha resultado esencial durante la pandemia". El nuevo convenio tendrá vigencia de 2021 a 2023 y contempla una subida salarial de un 6%.

Por su parte, desde UGT afirman que se ha logrado firmar un plus no consolidable de 150€, a pagar en junio de 2022, cotizables y con devengo en este mismo año, con el requisito de haber estado trabajando en la empresa correspondiente en el año 2021, y proporcional a la jornada de trabajo

CCOO se ha congratulado de haber logrado "la ultraactividad del convenio, así como la inclusión de la regulación salarial en caso de subida del SMI, facilitando su repercusión en los salarios de este colectivo altamente feminizado". El sindicato ha indicado por último que "continuará con su hoja de ruta para seguir mejorando la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores"

UGT ha mostrado su satisfacción por la firma de esta acta, que deberá trasladarse al articulado del convenio, ya que hace tan sólo unos meses, en noviembre de 2021, la patronal del sector "bloqueó la negociación", y "pretendía la congelación salarial del sector, hecho que provocó movilizaciones en el sector".

Esto demuestra, para UGT, que, "si hay voluntad negociadora, se pueden llegar a acuerdos y no dejar sin la protección de un convenio a estos trabajadores esenciales, que han expuesto su salud y la de sus familias en la pandemia, realizando un trabajo insustituible".