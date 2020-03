El coronavirus ya afecta a una docena de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Granada

Llevan desde el principio velando por que se cumplan las medidas que contempla el estado de alerta. Cada día, salen a la calle a patrullar y a prestar ayuda a quienes lo necesiten. Sin embargo, al igual que ya ha ocurrido con sanitarios -ya hay más de un centenar afectados en la provincia- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también han caído en la red del Covid-19. En Granada, una docena de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local ya han dado positivo por coronavirus. A ellos, también hay que sumar un caso en instituciones penitenciarias, concretamente un trabajador del Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de la capital granadina.

Desde que se inició el aislamiento, desde los distintos sindicatos policiales se ha venido reivindicando mayores medidas de prevención y seguridad para los agentes. Todo ello, sin entrar en las distintas peticiones de un protocolo de actuación más exacto por parte del Gobierno central o cambios de organización interna para prevenir un posible contagio más amplio, exigencias que también ha sido reclamada durante esta semana y media de cuarentena.

Sin embargo, cuando se cumplen diez días desde el inicio del estado de alerta, ya son doce los agentes que se han visto afectados al dar positivo por coronavirus. De ellos, cinco pertenecen a la Policía Nacional -cuerpo policial con área de actuación en Granada capital, Motril y Baza-, mientras que cuatro son de la Policía Local de Granada, siendo la Guardia Civil el cuerpo con más afectados: seis.

Policía Nacional: 5 positivos y 21 en aislamiento

Hasta la fecha, cinco agentes granadinos de la Policía Nacional ya han dado positivo, mientras que otros 21 se encuentra en aislamiento a expensas de conocer si el resultado de la prueba confirma o no que también se hayan visto afectados por el virus. A tenor de ello, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) mantienen la misma reivindicación que hace una semana, para que los agentes sean dotados de material de prevención adecuado.

En declaraciones a este diario, desde el SUP insistieron en la petición de que "los compañeros tengan de dotación una mascarilla tipo FP2 para que en caso de que sea necesario no tengan que estar pidiéndola al jefe del grupo. Ahora se están entregando mascarillas quirúrgicas que no son todo lo efectivas que deberían y entendemos que hay una falta de previsión y de reacción. La comisaría provincial no tiene material suficiente y los compañeros no pueden estar bajo estas condiciones para evitar contagios".

Policía Loca de Granada: 4 positivos y 10 en aislamiento

Cuatro agentes de la Policía Local de Granada se han visto afectados por el coronavirus mientras que otros diez se encuentran a expensas de conocer el resultado del test. Hace un par de días, la cifra de agentes en cuarentena que esperaban resultados ascendía a la treintena, si bien, según ha podido saber Granada Hoy, para 20 de ellos finalmente el resultado ya ha llegado y ha sido negativo.

Asimismo, la Jefatura de Policía Local ha realizado una reorganización interna para llevar a cabo de la forma más efectiva posible y segura en cuanto a prevención la labor policial. Tal es así, que la totalidad de la plantilla, que asciende aproximadamente a 460 agentes, ha sido dividida en dos con el fin de establecer dos grupos de trabajo. Durante 14 días se encuentran 230 agentes trabajando cuatro días y descansando otros cuatro y, una vez pasen estos primeros 14 días, todos ellos serán relevados por la otra tanda de agentes que ahora mismo se encuentra de reserva, a la que se aplicarán los mismos turnos de trabajo.

Esta medida había sido solicitada desde que comenzó a gestarse el estado de alarma por el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG), el cual además insiste en "que se realicen test rápidos a toda la plantilla de la Policía Local, ya sea por parte de la Junta, del Ministerio o por que sean adquiridos por el propio Cuerpo, así como más medios de prevención".

Guardia Civil: 6 positivos y 17 en aislamiento

Seis guardias civiles de la provincia ya han dado positivo por coronavirus. En concreto estos agentes se encontraban repartidos por Maracena (1), Diezma (1), la Comandancia -Granada capital- (1) y Motril (3). Sin embargo hay otros 17 que se encuentran en cuarentena. De ellos, tan solo dos -uno en Baza y otro en Guadix- muestran síntomas, sin embargo, hasta el momento no se le ha practicado la prueba.

Asimismo, el resto de agentes que se encuentran en cuarentena -pese a no presentar síntomas hasta el momento, sí que han estado en contacto con positivos, aunque tampoco se les ha practicado la prueba- se encuentra repartidos por Motril (2), Armilla (2), la prisión de Albolote (1), Pinos Puente (1), así como en los grupos de la Policía Judicial de Granada (4) y de la Plana Mayor de Granada capital (3). Mientras que hay otro agente granadino en comisión de servicio en Madrid, que se encuentra también en cuarentena.

Ante ello, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insisten en la solicitud de más material y medios para sus compañeros, además de denunciar que "hay compañeros que presentas síntomas y no se están aislando. Desconocemos el motivo, pero entendemos que pueden ser un foco de contagio. También hay mucha reserva a dar información dentro del Cuerpo, por lo que consideramos que pudiera haber mas afectados".