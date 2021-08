El coronavirus frena su crecimiento en Granada y empieza a bajar

Tendencia a la baja dentro del estancamiento. Así se cerró la semana del coronavirus y así empieza, aunque ya parece que con más visos de que los contagios van a ir descendiendo pero poco a poco. Granada completa una semana entera sin que los casos registrados sean mayores que los mismos días de la jornada anterior y las notificaciones caen ya cerca de un 10%. Es un atisbo de buena noticia aunque las tasas de incidencia suban, algo habitual tras el fin de semana, pero lo hacen apenas diez puntos cuando en una fase de crecimiento lo hacen en mayor proporción. El fin de semana llega con un dato muy raro: no hay hospitalizaciones nuevas en dos días cuando la semana pasada se promediaron 14 al día. Es evidente: hay un error de conteo y un desfase entre los datos reales y acumulados. Sí es más plausible que no se hayan producido muertes durante el sábado y el domingo.

Granada se despierta este lunes con 361 casos de coronavirus nuevos en dos días, a una media de 180 puesto que el dato abarca el sábado y el domingo, y que suponen 46 menos que los registrados hace justo siete días (420). Parece que ya es tendencia, pero los datos diarios de la última semana son inferiores a los marcados en la anterior, lo que hace que la curva tome un camino descendente que habrá que ver cuán rápido es, porque de momento la provincia acumula el segundo mayor número de casos de coronavirus desde el comienzo del mes de abril (2.137).

Lo importante es que tras el fin de semana la tendencia de reducción de casos detectados acumulados semanalmente no ha crecido. Empezó a mediados de la pasada a bajar un 6% y la reducción con respecto al lunes pasado ya roza el 10% (-9,98%). Para un lunes es la bajada más significativa desde mediados del mes de mayo, que en pleno descenso de la cuarta ola, reducía casos a un ritmo del 19,07%. Esta vez no parece algo puntual como hace dos semanas, aunque habrá que ver la tendencia de estos días para terminar de confirmarla.

Y eso que después del fin de semana, las tasas de incidencia sí han subido. Lo que pasa es que lo hacen en menor proporción que en otras ocasiones, y solo son 8 puntos más que se irán enjugando durante la semana, y más si lo que se avanza es una tendencia descendente en la notificación de contagios. Así, en la provincia hoy son 451,4 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas cuando el viernes el registro estaba en 443,3. También ha subido la ratio semanal hasta justo los 200 casos, algo más de once puntos (188,6). No es bueno que esta última suba más que la primera, pero la diferencia tampoco es demasiado importante.

Por zonas sanitarias, la curva en el distrito de Granada capital parece ser el avance de la provincial. Su dibujo es de estancamiento en la semana anterior y de inicio de descenso en esta. Aun así, hay más casos relativos registrados hoy que el viernes. Se pasa de los 522,5 a los 533,4. Las ratios crecen en todas las áreas de salud de la provincia. Donde más en el distrito Sur, con 330,9 (+18,8 con respecto al viernes). Algo menos en el Nordeste con 282,5 (+8,2) y Metropolitano, con 480,2 (+3,2). Está claro que los focos de las vacaciones, la ciudad y la Costa, acumulan el grueso de los contagios.

El dato de hospitalización debería ser bueno, no, buenísimo, pero hay que ponerle un interrogante. El parte del día viene con cero ingresos nuevos por coronavirus, y tampoco ninguno en Cuidados Intensivos, y eso es extraño, primero porque abarca dos días, no uno; y segundo porque la semana pasada se promediaron 14 admisiones nuevas cada día. Supondría un frenazo en seco que no tendría sentido alguno, por lo que seguramente se deba a un fallo de recuento, o un retraso en los mismos. Seguramente mañana la cifra sea bastante importante.

En cuanto a situación real, después del subidón con el que llegó el sábado, y que elevó las cifras de ingresados a niveles del mes de abril, el fin de semana mantiene la cantidad estancada, con un muy ligero descenso de dos pacientes (129 en total). Lo bueno es que baja la presión en UCI hasta los 20 encamados en estado grave (-2), aunque los ingresados en planta siguen igual que el viernes (109). Los 20 pacientes en Cuidados Intensivos confirman el descenso en la gravedad de los casos gracias a la vacuna, y la cifra más baja desde el 12 de julio (17). De hecho, es una de las cantidades más bajas de todo el año y que contrasta, por mucho, con olas anteriores. Solo se está a cuatro pacientes del pico mínimo de ocupación UCI de todo el año.

No se han producido muertes durante el fin de semana en Granada por coronavirus, cuando se venía de dos días donde la suma fue de cinco, rompiendo los varios días seguidos sin decesos. Los curados durante el fin de semana han sido pocos, ya que no suelen entregarse demasiados en estos días. Son 176 y habrá que esperar a mañana y pasado si vuelven a subir como lo hacían al final de la semana pasada, superando los topes de varios meses.

De esta forma, los casos activos vuelven a crecer tras dos días a la baja (el viernes) y se quedan en 7.769, lo cual indica que Granada aguanta por debajo de los 8.000 y no se supera, tras el fin de semana, el pico de 7.858 alcanzado el jueves.

Y ayer, para ser domingo, fue un buen día de vacunación. Partiendo de la base que lo normal es que haya muy pocas administraciones de dosis, el último día de la semana trajo 1.212 punciones realizadas en la provincia, casi todas correspondientes a dosis para completar la pauta (873). Aun así, los porcentajes de inmunización de la población apenas se mueven y sigue en el 61% de granadinos con el proceso finalizado y el 72% de personas con al menos una dosis en sus cuerpos.