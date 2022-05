El coronavirus repunta en Granada con más de 800 contagios y un aumento de las hospitalizaciones

Se empieza a hablar de séptima ola del coronavirus y no resulta extraño dadas las últimas cifras que arroja la provincia de Granada en este sentido. Al igual que en el resto de Andalucía, el número de hospitalizados ha sufrido el mayor aumento en semanas y ya so 70 los granadinos que se encuentran ingresados por Covid-19. Esta es la misma tendencia que se repite en el resto de la comunidad autónoma, algo de lo que ha advertido el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, la mañana de este viernes aunque por su parte prefiere esperar antes de tildarlo ya como nueva ola. "Estamos viviendo una subida, que no se puede calificar como ola pero sí vemos una tendencia ascendente en los ingresos hospitalarios, pero con una evolución diferente respecto a lo que hemos tenido hasta ahora en relación al Covid (...), ya que probablemente se trata de afectaciones menos virulentas", ha dicho Aguirre.

Lo cierto es que en Granada se cumple esa nueva tendencia al alza manifestada por el consejero, al igual que también esa no relación entre el aumento de ingresos hospitalarios y la ocupación en las unidades de cuidados intensivos, donde no se ha registrado ningún nuevo ingreso. Así, se mantienen cinco personas graves en UCI en los centros hospitalarios granadinos, misma cifra que el pasado martes cuando, por contra, el número total de hospitalizados era de 51, 19 personas menos que ahora. Esto se debe a que mientras que hace semana que el número de nuevos ingresos no llegaba a la treintena -aunque por lo general ha estado más en torno a la decena-, de golpe se ha notificado la hospitalización de 45 personas en solo tres días, lo que deja una media de 15 ingresos diarios.

Esto, precisamente, viene propiciado del exponencial aumento de contagios que se ha notificado este viernes, jornada en la que prácticamente se ha doblado la cifra de nuevos positivos respecto al martes. Tanto es así que mientras que el pasado 3 de mayo se notificaron 445 nuevos positivos, este 6 de mayo son 824, la cifra más alta desde hace semanas que incluso supera los 669 casos nuevos que se registraron el pasado viernes día 29 de abril. Lo que también ha subido es el número de fallecidos, cuatro más, mientras que hace una semana eran solo dos y el pasado martes solo uno. Eso sí, también el número de recuperados es el mayor desde hace semanas, siendo 914 personas las que han sido dadas de alta en estos tres días.

En cuanto a la vacunación, justo en el momento en el que se vuelve a abrir el debate de si se debe o no ya empezar a poner la cuarta dosis a la población más vulnerable -la tasa de inciencia acumulada en la provincia en personas mayores de 60 años es de 443,6 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días-, Granada ha puesto un millar más de vacunas en los últimos tres días. Así, ya son 2.003.638 el total de dosis administradas en la provincia, habiendo 833.927 granadinos con una dosis, 813.645 con la llamada pauta completa y 470.944 con la tercera dosis inocoulada.