El coronavirus sigue estancado en Granada antes de Nochevieja

Con la cautela con la que hay que tomar los datos del coronavirus esta Navidad, y teniendo en cuenta que todavía no hace ni una semana que fue Nochebuena, los números en Granada siguen estancados y las tasas de incidencia bajando, lo cual no es, para nada, normal. La provincia suma hoy 129 contagios nuevos de Covid-19, 5 muertes, 8 hospitalizaciones nuevas y un nuevo impulso con 296 recuperaciones figuran hoy en el parte oficial de la Junta de Andalucía.

De los 129 casos nuevos notificados hoy al Ministerio de Sanidad, tan solo 7 tienen fecha de diagnóstico de la jornada de ayer. Los datos siguen estando sospechosamente marcados un prolongado 'efecto Navidad', que se nota en las cifras diarias y en las tasas. De entrada, el número de contagios registrado hoy es mayor que el de hace una semana (116) pero inferior al de hace dos (144). En teoría, los contagios indicados hoy se corresponden a los producidos en una horquilla de los últimas 10-14 días, por lo que serían los producidos ya una vez abierta la actividad comercial normal, la hostelería y la movilidad, aunque con horario limitado.

A tenor de estos números, se concluiría que esta apertura no ha tenido influencia en el contagio. Incluso lo ha echado para abajo con respecto a hace dos miércoles, cuando aún se estaba bajo les efectos del semiconfinamiento de noviembre. No cuadra, y no lo hace si se echa atrás la estadística más tiempo. El primer martes de diciembre, el día 2, hubo 169 casos, justo cuando ya se llevaba un mes de encierro.

Por eso tampoco es normal que las tasas de incidencia bajen. Si lo único que se ha demostrado eficaz para parar los contagios han sido las restricciones, una vez abiertas, y más en estas fechas, no es normal que la semana pasada estas fueran al alza y ahora estén cayendo. La incidencia a 14 días en la provincia es de 138,7 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días es de 49,5.

Viendo la evolución desglosada por el IECA de las últimas dos semanas por fecha de diagnóstico, la secuencia de casos confirmados es la siguiente: 153 casos (16 de diciembre), 123, 206, 48, 26, 122, 138, 147, 52 (Nochebuena), 23 (Navidad), 52, 51, 121, y 7 (hoy). Una evolución desigual donde, además, se nota con mucha claridad la influencia en el recuento de casos de los días festivos. Será a partir de la semana que viene cuando estas cifras empiecen a incrementarse y ver el efecto que han tenido las reuniones de estos días.

En cuanto a hospitalización, el dato más fiable de estos días, Granada ingresó a 5 personas en las últimas 24 horas en sus hospitales, por suerte ninguno en UCI nuevo tras varios días repuntando. La situación real sigue estabilizada en estos días, sin grandes movimientos de subida o de bajada. Hoy son 136 personas hospitalizadas en la provincia en planta Covid y 50 en Cuidados Intensivos (186 en total). Son tres menos que ayer en global, dos menos en régimen ordinario y una menos en UCI.

El conteo de fallecimientos suma cinco granadinos más en el último día, siendo el más reciente uno diagnosticado el día de Navidad. El total de decesos sube a 1.046. Los curados dan un impulso tras el bajo dato de ayer y se añaden 296 a un total que sube a 42.477. El número de casos activos es de 3.060.