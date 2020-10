¿Va a salir a correr o a un restaurante de Granada? Ya están en vigor las nuevas normas sobre el uso de las mascarillas

El primer día de la fase 1, cuando se volvió a permitir salir a la calle, corrieron como la pólvora imágenes de cientos de personas apiñadas, muchas sin mascarillas, en zonas emblemáticas para hacer deporte en la capital como la ruta del colesterol. Otro momento señalado fue la vuelta a los bares, donde se podía tomar la consumición en la terraza sin tener que usar la mascarilla, tal y como ha sucedido hasta ahora. Pero Granada, tras la desescalada de este verano, regresa de alguna manera al pasado, incluso con peores datos epidemiológicos que en marzo y abril, con una tasa de contagios por cada 100.000 habitantes de casi 1.000 casos. En este escenario, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes modifica su Orden de 14 de julio de 2020 sobre la obligatoriedad del uso de protectores faciales y el cumplimiento de otras medidas de prevención en materia de salud pública.

Estas medidas afectan a toda Andalucía, mientras que el toque de queda entre las 22 horas y las 06:00 de la mañana se aplicarán sólo en la capital granadina y en 30 localidades del Área Metropolitana.

Comer en restaurantes

Esta modificación implica que todos los clientes de bares y locales de restauración están forzados a protegerse nariz y boca correctamente con mascarillas en todo momento, salvo el momento preciso de la ingestión de su consumición.

Práctica de deporte

La práctica de deporte al aire libre también sufrirá restricciones. Así, se impone el uso de mascarilla a todos los deportistas no federados si no se logra garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Están incluidos en este grupo los campeonatos o actividades deportivas o de ocio que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, nacional o internacional. Éstas deberán regirse por los protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas.

Las competiciones oficiales, ya sean nacionales o internacionales, que estén bajo la tutela organizativa de las federaciones deportivas españolas y se desarrollen dentro del territorio andaluz deberá cumplir el protocolo elaborado por el Consejo Superior de Deportes para la vuelta de competiciones deportivas oficiales.

Las prácticas físico-deportivas no reconocidas como modalidades deportivas en Andalucía impondrán también el uso de mascarilla, siempre que no se garantice la distancia de seguridad interpersonal en todo momento. En esta circunstancia, los organizadores deberán contar con un protocolo específico de prevención de la covid-19 que podrá ser requerido en cualquier momento por la autoridad competente.