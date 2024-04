La creación de empleo y la reducción de la jornada laboral, ejes de la manifestación del Día del Trabajo

Los sindicatos CCOO y UGT han presentado esta mañana los actos del Día Internacional del Trabajo, que tendrán como eje principal la Manifestación del 1 de mayo que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza del Triunfo y concluirá en la Plaza del Carmen y que este año tendrá como lema "Por el pleno empleo. Menos jornada, mejores salarios”.

La situación de Granada dista mucho del objetivo del pleno empleo, con 101.500 desempleados y una de las tasas de paro más altas de España. El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, ha calificado de “muy preocupantes” los últimos datos de la Encuesta de Población Activa para la provincia, en especial los referentes a la destrucción de empleo. “Se han destruido más de 11.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2024, por lo que el verdadero desafío ahora es desarrollar políticas públicas potentes que permitan revertir esta situación”.

Por ello, el responsable de CCOO reclama a las administraciones una política económica basada, no sólo en el turismo, sino también en la industria y el conocimiento “que cree empleo digno, estable y de calidad. Nuestro compromiso con las personas trabajadoras es claro y contundente, hay que proteger el contrato de trabajo, repartir márgenes empresariales, seguir mejorando los empleos y salarios y reducir la jornada laboral”, ha explicado Mesa.

CCOO también denuncia el deterioro de los servicios públicos, en especial de los servicios sociales, dependencia, sanidad y educación, que han sufrido una merma muy importante en la calidad del servicio y un aumento de la precariedad laboral del personal. Daniel Mesa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar activamente en la manifestación del uno de mayo “con el objeto de defender la democracia porque los derechos laborales, los derechos sociales sólo se sustentan en una democracia de calidad que hoy está siendo saqueada.

Por su parte, Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT Granada, opina que, este primero de mayo va a venir marcado por lo que está ocurriendo en este momento en el país, en el que no podemos permitir que se siga polarizando. La política española, añade, no se tiene que recurrir al fango como se está haciendo y como se viene haciendo además por partidos políticos de la derecha del país. Se está recurriendo al fango y no se respeta nada. Y cree que hay que reconocer la legitimidad que dan los votos, y no dar ni un paso atrás para defender la democracia. El representante de UGT cree que este primero también hay que alzar la voz para que pare ya el genocidio que se está produciendo en Palestina, y anima a que en todas las manifestaciones que se convoquen para reconocer el Estado de Palestina, se participe masivamente.

Este primero de mayo, señala el ugetista, "tenemos que defender los derechos ya conseguidos, gracias al diálogo social en este país, pero tenemos que seguir avanzando, ha dicho, y recuperar lo que nos han quitado, como puede ser el coste del despido". Desde UGT, ha dicho, vamos a seguir en el camino de consolidar el empleo. Somos una potencia en energías renovables, y opina que se puede crear una industria potente, que dé puestos de trabajo de calidad. No puede ser que Granada salga siempre como la primera o segunda provincia con más en paro en nuestro país. con un 22% de tasa de paro. Necesitamos mejores políticas activas de empleo, que formen a los trabajadores y trabajadoras, de cara a los nuevos puestos de trabajo, en las nuevas tecnologías, en la digitalización, en la inteligencia artificial.

Otra reivindicación, señala Gutiérrez (UGT), es reducir la jornada de trabajo, llevamos 40 años con la misma jornada laboral de 40 horas, y reducirla no sólo a 37 horas y media, si no a las 32 horas semanales, ya que reduciendo los horarios, se ayuda a crear puestos de trabajo. Y la última parte del slogan de este año, recuerda, es subir los salarios, muy necesario, porque llevamos varios años de inflación muy alta, en los que los trabajadores han tenido pérdida de poder adquisitivo, y eso hay que recuperarlo, sobre todo en Granada, donde, los sueldos son todavía más bajos. En su opinión, en nuestra provincia, los salarios deberían subir más del 3%.

Por último, el líder provincial de UGT ha hecho una defensa de los servicios públicos, en especial los esenciales, ya que cree que se está desmantelando nuestro Estado de Bienestar; la sanidad pública, la enseñanza pública y la dependencia, que están sufriendo los recortes de un gobierno andaluz que no cree en lo público.