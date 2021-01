El creador del plan sísmico de Granada dice que no cabe esperar terremotos de gran magnitud por el tamaño de la falla

Sergio Iglesias, técnico de Protección Civil redactor del Plan Sísmico de Granada, ha hablado hoy sobre el enjambre sísmico que sufre Granada y su Área Metropolitana y que anoche dejó un gran susto con tres seísmos de más de 4 grados de entre varias docenas registrados en toda la noche.

"Anoche se registró una serie sísmica, que forma parte de la forma habitual de liberación de energía en el área sísmica de Granada. Es Lógico que produzca pánico. Ha tenido un impacto más grande notándose en toda la provincia y otras y eso genera miedo lógico en la población", reconoce el experto, que insiste en las medidas: "salir de casa no es una opción y entrar tampoco. El mayor riesgo es de caída de elementos. En casa se puede caer una estantería, falso techo o pladur a no ser que sea muy antigua con patologías previas. Toda edificación nueva está preparada para una aceleraciones hasta 0,24G, siendo G la aceleración de la gravedad, por lo que hay que confiar en que las casas no van a colapsar como se ve en las películas".

La particularidad es que "el enjambre no distingue entre precursor, réplica o el principal, tienen una magnitud muy parecida y hasta lo que conocemos y por el tamaño de la falla de la depresión de Granada, no cabe esperar terremotos de gran magnitud, encontramos series como los de ayer, con 4 o 4 de magnitud más o menos elevada, superficiales, que no generan daños estructurales pero sí preocupación en la población".

Respecto a los edificios, explica que se están utilizando las fichas de inspección rápida de edificios. "Estamos todos los técnicos preparados y coordinados para facilitar a la Junta medios para inspecciones también en otros municipios que no son del área de responsabilidad de Granada".

En la normativa de construcción, la primera moderna es del año 94 pero para los edificios anteriores el Ayuntamiento a través del servicio edificación hace la ITE de los edificios, donde tienen un apartado específico para deficiencias que se detectan y se ven parámetros que son patologías de riesgo sísmico. "Todas las ITE lo contemplan. Esas ITE cubrirían los aspectos que se actualizan el parque inmobiliario antiguo o más vulnerable para reducir la vulnerabilidad sísmica específica", asegura.

Consejos

Quedarse en casa bajo estructuras seguras, mesa, pilar, protegiéndose de elementos no estructurales como cristales, lámparas, aire acondicionado, macetas, que sí pueden caer.

Una vez sucedido el terremoto y verificar que no hay daño estructural. Si hay llamar al 112.