Los cultivos ecológicos se extienden en Granada hasta las 137.000 hectáreas

Esta capacidad de producción agrícola no va, sin embargo, acompañada por los datos en el consumo de este tipo de alimentos. Según las estadísticas, cada español consume 42 euros de comida ecológica. En Dinamarca este promedio de alimentos ecológicos por habitante es de 278 euros. En Luxemburgo, esta media es de 203 euros y en Suecia, de 237.

30 puntos de venta en la provincia

En la provincia de Granada se pueden encontrar hasta 30 de puntos de venta de alimentos ecológicos tanto especializados como no especializados en este tipo de productos, según la guía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El perfil de los compradores ecológicos, tanto en canal especializado como no especializado, según la información facilitada por la Oficina del Parlamento Europeo en España –organizadora del foro– es de una media de edad de 43 años. “Aparentemente, el grupo que compra en canal especializado es algo más femenino que el total de compradores ecológicos, sin que llegue este a ser un dato que marque una diferencia significativa”, se señala en la información facilitada sobre el perfil de los compradores. “Asimismo, la tendencia en todos los grupos es de una mayor proporción de clase media-alta y alta que el total de la población, con una media de personas en el hogar de 3,1”, apostilla. “En cambio, no hay grandes diferencias en cuanto a la distribución geográfica, siendo significativamente menor el porcentaje de compradores exclusivos del canal especializado en zonas de menos de 10.000 habitantes”, puntualiza el informe, que destaca la agricultura ecológica es “aquella que se basa en un sistema sostenible que respeta el medio ambiente y el bienestar animal” y también tiene en cuenta todas las etapas por las que pasa el producto hasta llegar al consumidor.