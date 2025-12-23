Un cura, la denuncia de agresión sexual de una feligresa y el patrimonio religioso en un municipio de Granada

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha abierto diligencias previas de investigación contra el párroco de un municipio del área metropolitana de Granada por un posible delito de agresión sexual contra una feligresa que puso una denuncia contra el sacerdote tras un enfrentamiento con él en la misma iglesia y en fuera de ella. El asunto tiene un largo recorrido, ya que se encardina en una situación de tensión previa entre el cura y varias personas relacionadas con el mundo cofrade, con una denuncia de robo de patrimonio entre medias.

La denunciante se dirigió a la Guardia Civil hace meses para denunciar una serie de comentarios de índole sexual que el párroco de su municipio le habría hecho a la mujer y una foto que el mismo habría tomado de ella sin su consentimiento con fines sexuales, según la denunciante. Fuentes judiciales explican que, una vez aterrizada la denuncia en el juzgado, en un primer momento se tramitó como un posible delito leve, pero un recurso de la representación de la mujer ha propiciado que la jueza de instrucción dicte un auto de apertura de diligencias previas de investigación penal.

El asunto es más intrincado aún, porque hay una situación de tensión interna entre el párroco y personas del entorno cofrade, con otra denuncia por un presunto robo de patrimonio religioso, aunque no se investiga en esta misma causa por el momento.