La DANA se complica por la noche en la provincia de Granada en una jornada marcada por la precaución

Los hasta ahora 222 muertos ocasionados por la DANA en Valencia a finales del pasado mes han pesado mucho cuando se anunció fuertes lluvias para ayer miércoles. Tanto es así que, ante la predicción de la llegada de otra DANA, ésta vez en el sureste de la península, la precaución ha sido la nota dominante, pues los políticos y técnicos no querían repetir los errores mostrados por los gobiernos Central y de la Comunidad de Valencia, por un lado, y los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, por otro, en los sucesos del pasado 29 de octubre.

Aparentemente, aprendida la lección, toda precaución fue poca y la jornada de ayer transcurrió pasada por agua varias incidencias en la provincia de Granada, sobre todo a partir de la tarde. La DANA se cebó más en la vecina Málaga, donde sí se produjeron inundaciones y situaciones muy complicadas.

Todo el día de ayer estuvo marcado por el aviso naranja emitido por las autoridades con el objetivo de reducir al mínimo consecuencias lamentables. Así, la mañana amaneció sin la presencia de escolares en Granada ciudad, la Costa Tropical y las localidades de la cuenca del Genil debido a la suspensión de clases decretada a última hora del pasado martes por la Dirección del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones. A esta medida se sumó la Universidad de Granada. Asimismo, se optó por no abrir los centros de día y de mayores dependientes de la Junta de Andalucía. A todas estas decisiones, que se demostraron acertadas, se unió el hecho de que se mantuvieran en alerta y dispuestos a actuar todos los efectivos de los servicios y cuerpos de emergencia.

Lo más destacable es que, a la hora de cierre de esta edición, en la provincia de Granada no hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Las principales incidencias se produjeron sobre todo a partir de entrada la tarde y durante la noche, cuando el agua comenzó a caer con más fuerza. Sólo hubo algunos cortes de carreteras, el más importante en la A-92, en Santa Fe, a la altura de El Jau, inundaciones en el caso urbano de Chauchina, y desbordamientos de algunos arroyos.

En la Costa Tropical no se cumplieron del todo los pronósticos, que indicaban que la DANA podría ser más peligrosa. Ello motivó que se tomarán todo tipo de medidas por parte de los ayuntamientos de la zona. Durante toda la mañana y la tarde, en el litoral granadino llovió menos de lo esperado e, incluso, hubo momentos en los que apenas cayó agua, por lo que no hubo incidentes reseñables salvo el hecho de que los ríos Seco y Jete, habitualmente haciendo honor al primero de ellos, presentaban un caudal destacable. El panorama cambió a partir de las nueve de la noche, cuando el agua comenzó a caer con fuerza y se produjeron algunas inundaciones en calles de algunas localidades, como en Motril y Almuñécar. A la hora de cierre de este diario, no se habían producido incidencias graves, pero todo apuntaba que no se iba a dejar de mirar al cielo durante toda la noche.

Los principales problemas ocasionados por la lluvia constante que cayó durante todo el día en Granada y su área metropolitana se produjeron en el entorno de Santa Fe. La primera señal preocupante fue cuando, mediada la tarde, las autoridades decidieron cortar la A-92 en ambas direcciones debido a la inundación de la autovía, concretamente en el kilómetro 229,8, a la altura del Jau. Una de las consecuencias fue que la empresa Alsa tuviera que cancelar una decena de rutas de autobús en la provincia en sus conexiones con Málaga, Almería y Levante. El corte de la A-92 se incrementó sobre las nueve de la noche, cuando no se pudo circular casi diez kilómetros, entre la salida de Cijuela y el nudo con la GR-43, antes de Atarfe. En el resto del trazado, incluido en enlace con la A-92G en Santa Fe, tampoco se podía circular.

La lluvia fue intensa en el Poniente granadino. / Jesús Jiménez / Photographerssports

Entrada la noche, hubo incidencias en Chauchina, donde los bomberos tuvieron que actuar al quedar anegadas varias calles de la localidad. Algunos vecinos de esta población granadina vivieron momentos de tensión al comprobar como se inundaban varias travesías debido a la incesante caída de agua desde las primeras horas de la mañana. Los Bomberos Granada se desplazaron a la calle Huertecillo y Miguel Ríos, donde varias personas que necesitaron ayuda al quedar sus vehículos inmovilizados por el agua.

La persistencia de la lluvia y las previsiones hicieron que por la noche, la AEMET decidiera mantener activado aviso naranja por lluvias y tormentas en Granada, la cuenca del Genil, Sierra Nevada y Alpujarra para hoy jueves. Además, el organismo estatal decidió que el aviso amarillo por oleaje permanecerá activo en la Costa Tropical, en principio hasta las ocho de la mañana de hoy. Asimismo, también se optó por que los colegios de más de 90 municipios de la provincia que no abrieron sus puertas ayer permanezcan cerrados también hoy jueves. La Universidad de Granada anunció lo propio anoche, cuando la lluvia se hizo más intensa en la capital.

Medidas preventivas

El miércoles empezó mojado en Granada capital. Tal como se había anunciado, la DANA estaba situada sobre el sureste español y la lluvia ya era protagonista desde antes de amanecer. De hecho, en la ciudad y su entorno no dejó de llover durante todo el día. Las decisiones adoptadas durante el martes, sobre todo a última hora, hicieron que con las primeras luces del día se pudiera comprobar en que en las calles había menos actividad de lo habitual. Además de la cancelación de la clases, el Ayuntamiento había decretado el cierre de los parques y de todos los centros municipales. Además, el consistorio de la capital publicó una orden del área de Recursos Humanos en la que se recomendaba a los trabajadores municipales que teletrabajen. No fueron los únicos, pues numerosas empresas radicadas en Granada y su Área Metropolitana también optaron por que sus trabajadores tuvieran la posibilidad de trabajar desde sus domicilios.

Por el contrario, el Patronato de la Alhambra y Generalife mantuvo abierto el monumento nazarí, aunque siempre con la vista puesta en la meteorología y en las recomendaciones de Protección Civil.

Al igual que el Ayuntamiento de Granada, otros municipios del entorno hicieron de la prevención la consigna imperante durante todo el día de ayer. Así, en Armilla también permanecieron cerradas todas las instalaciones municipales. En Albolote, sus autoridades municipales recomendaron a sus vecinos que evitaran desplazamientos innecesarios e, incluso, que no salieran de sus casas. Alfacar activó el Plan de Preemergencia, para recomendar a los ciudadanos que fueran cautos y se mantuvieran informados.

En Santa Fe hubo varios desbordamientos. / Jesús Jiménez / Photographerssports

La mañana, por tanto, transcurrió con relativa calma. Durante las primeras horas del día las instituciones se mantuvieron en alerta y atentas a cualquier incidencia. Así, en la Diputación Provincial, a primera horas del día, se mantuvo una reunión para coordinar el plan de actuaciones y las posibles medidas de emergencia.

Los primeros contratiempos producidos por la incesante lluvia se produjeron en Santa Fe. La Policía Local anunció antes de las dos de la tarde que se había cortado el acceso al Polígono Industrial El Salado por la inundación de uno de los pasos bajo el puente de entrada. Fue como una premonición de lo que iba a ocurrir en el término municipal de la localidad poco después.

También, después del mediodía, la DANA que por entonces asolaba Málaga empezaba a hacerse notar en las comarcas del Poniente. En Riofrío, el cauce del río amenazó con desbordarlo.

Fue por la tarde cuando comenzaron a producirse los primeros cortes de carretera. El primero en anunciarse fue en la A-385, a la altura de Alhendín, que fue cortada en ambos sentidos, entre los kilómetros 4 y 6 debido al anegamiento del asfalto.

Sobrepasadas las tres de la tarde, el servicio de Emergencias de Andalucía confirmó dos incidencias más en carreteras en la provincia de Granada: un corte parcial en la A-336, en Pinos Puente, debido a un desprendimiento; y la A-44, en Vegas del Genil, donde se informó de dificultades para circular por un vado que estaba inundado.

Mañana sin incidentes reseñables

Con relativa normalidad transcurrieron la mañana y la primeras horas de la tarde. Así lo confirmaron fuentes de los Bomberos y del 12, que antes de las cuatro de la tarde señalaron que hasta ese momento no se habían producido incidencias dignas de mención en Granada debido a la DANA más allá de las carreteras cortadas por la lluvia y algunas viviendas en las que entró agua pero sin causar daños.

Tras una mañana tranquila, comenzó a llover con más fuerza. Los problemas se venían venir en Santa Fe, donde su alcalde, Juan Cobo, decidió activar el Plan Municipal de Emergencias por el desbordamiento de la Cañada del Francés y el Arroyo del Salado.

En Otura, el arroyo de las Andas, volvió a desbordarse tal y como sucedió hace dos semanas con el paso de la anterior DANA, y en Zafarraya también se activo una nueva alerta debido a las precipitaciones. En muchas localidades de la zona se insistió en la recomendación de no salir de casa y, sobre todo, de no coger el coche.

Poco antes del cierre de esta edición, el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, hizo balance de las incidencias registradas durante el día de ayer en la provincia. Martos destacó la preocupante situación del litoral provincial, donde anoche las lluvias eran “muy intensas en Almuñécar”, y añadió que “los ríos van con una crecida muy alta y estamos a la expectativa de que pueda haber algún desbordamiento”.

El diputado también hizo hincapié en el aparatoso corte de la A-92, a la altura de Santa Fe, donde se produjeron rescates de vehículos por la inundación de la vía. “A lo largo del día hemos tenido muchísimos cortes de luz en los municipios de la Comarca de Alhama y son muchas las intervenciones de todos los efectivos de bomberos de la Diputación de Granada a lo largo y ancho de la provincia”, dijo. Algunas de esas incidencias responden a inundaciones “en viviendas privadas”, y “cortes de algunas carreteras de la Diputación que ya están restablecidas al tránsito”. Finalmente, Martos ha concluido apuntando que “en diferentes municipios del Área Metropolitana, como Alhendín, Las Gabias o La Malahá, hemos tenido incidencias de desbordamiento de algunas ramblas”, aunque “en estos momentos, estamos evaluando la situación”.