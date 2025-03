David contra Goliat: la batalla judicial de un vecino que lleva 12 años de okupa en su propia casa

Granada/David contra Goliat. Esa es la lucha judicial que está librando Francisco J.I.L., un vecino de Granada que lleva 10 años viviendo en una propiedad que ya no es suya. La Audiencia Provincia de Granada le acaba de dar la razón a este vecino, que reside en una vivienda en la Carretera de Córdoba que perdió hace más de una década mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria y que está luchando en los tribunales por quedarse en ella. Y de momento podrá hacerlo un tiempo más. Es una historia humana de la batalla de un particular contra bancos e inmobiliarias y este último paso lo ha ganado, aunque sabe que no será una victoria definitiva pero le da tiempo y margen de maniobra.

La Audiencia Provincial de Granada ha dictado este mes de febrero una sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, y en la que estima el recurso de Francisco J.I.L contra la sentencia que dictó en diciembre de 2023 el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Granada, en procedimiento de juicio verbal (desahucio), en ejercicio de acción para la efectividad de un derecho real inscrito. Sentencia que revoca la Audiencia Provincial de Granada y en su lugar estima la contestación a la demanda de Francisco J.I.L. por "inadecuación del procedimiento".

En la sentencia de primera instancia se estimaba la demanda de la mercantil Coral Homes S.L. contra el particular y declaraba "haber lugar al desahucio por precario" de la vivienda. Además, condenaba al demandado a "dejar la finca libre, vacua y expedita a disposición de la actora", bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo hacía en plazo legal.

Contra esta sentencia F.I.L. interpuso Recurso de Apelación, que fue admitido y remitido a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Granada en el mes de abril del año pasado, produciéndose el fallo el pasado 11 de febrero de 2025.

En el recurso de apelación del particular se alegaba "incongruencia" de la sentencia y se pedía la nulidad del procedimiento ya que la entidad Coral Homes S.L. interpuso demanda en ejercicio de derechos reales inscritos, habiendo sido tramitada erróneamente como una demanda de desahucio por precario. Y a ese “error” se agarró la defensa del particular.

La sentencia del juzgado de primera instancia encuadró el procedimiento dentro del tipo de juicio verbal por desahucio por precario cuando no era esa la acción ejercitada en la demanda, sino el cese de la perturbación del ejercicio del derecho de propiedad sobre la finca. Se podría pensar, recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, que eran simples "errores materiales" pero "si nos adentramos ya en la fundamentación jurídica y fallo de la sentencia es palmario como se produce la alegada incongruencia" denunciada por el particular.

Se recogía en la sentencia de primera instancia que la entidad demandante, Coral Homes, ejercía la acción de desahucio por precario contra el particular y los ignorados ocupantes de la finca. El demandado opuso la excepción de inadecuación del procedimiento, su vulnerabilidad y la renuncia a la ejecución del lanzamiento en el procedimiento de ejecución hipotecario. Sin embargo la sentencia de primera instancia estimaba la demanda de Coral Homes, autorizando el desahucio por precario y condena al particular a dejar la finca libre y a disposición de la empresa. La Audiencia indica que "no hay duda alguna de que efectivamente la sentencia es incongruente, adoleciendo de incongruencia extra petitum".

El abogado Carlos de la Cruz Villalta ha explicado a este periódico que su cliente perdió la vivienda por un procedimiento hipotecario. Entonces pasó a CaixaBank, que la cedió a la entidad Coral Homes S.L., de la que es propiedad la citada entidad bancaria. Según De la Cruz, la entidad CaixaBank en su día renunció a echar a su cliente de la vivienda y a desahuciarlo en el procedimiento hipotecario. Tenía 1 año para pedir el lanzamiento y luego hay que hacerlo por otros sistemas. Mientras, Francisco J.I.L, seguía en la vivienda, que ya no era de su propiedad, pero sin pagar nada por ella.

En esos otros sistemas para el lanzamiento entró la entidad Coral Homes con la interposición de la demanda, que se interpuso bien pero que el juzgado admitió mal a trámite, hablándose en la sentencia de la Audiencia de esa "incongruencia". La primera sentencia del juzgado tramitó un desahucio por precario cuando no era lo que había pedido la entidad Coral Homes en su demanda, que era la defensa del derecho real inscrito. Así, los magistrados de la Audiencia Provincial hacen un "buen razonamiento" en defensa del particular, que puede seguir viviendo por ahora en la casa hasta que haya un nuevo procedimiento a instancias de Coral Homes, que ha sido también condenada en costas.

Porque, según el abogado, por su situación de vulnerabilidad quiere "aguantar al máximo" en la vivienda, aunque el letrado le ha advertido que esto no será para siempre. "Ahora las leyes protegen más a las personas que perdieron sus viviendas en procedimientos hipotecarios y se acaba de ampliar la orden para no desahuciar a nadie que haya perdido su casa por este motivo hasta 2028", explica De la Cruz.

Con todo, van a intentar llegar a acuerdos porque es una "lucha agotadora" que ya se dilata mucho tiempo. "Si la entidad Coral Homes inicia un nuevo procedimiento nos podemos ir a otros dos años", dice el abogado, que buscará un acuerdo para ver si consigue que "le indemnicen con una cantidad suficiente para que pueda comprar un piso barato y optar a una vivienda para salir de allí" debido a sus condiciones: una persona joven pero con problemas de salud que le impiden trabajar, por lo que no tiene recursos. Además, vive con uno de sus dos hijos.

La salida de este vecino de la vivienda despejaría los planes urbanísticos de la entidad Coral Homes en la parcela. Se trata de la zona que hay frente a los concesionarios de coches en la Carretera de Córdoba. En el solar que ahora está vacío hay proyectado un restaurante de comida rápida y otros servicios como hostal, por lo que esa parcela de la vivienda, que linda con este solar, serviría para hacer un proyecto más ambicioso.