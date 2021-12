¿Cómo deben ser los paseos con tu amigo canino?

Los perros son las mascotas más populares en España. El mejor amigo del hombre ofrece mucha compañía y es un miembro más de la familia al que llega a quererse como un igual, pero para demostrar este cariño hay que proveerle de los mejores medios para que disfrute al máximo de su salud.

Una de las obligaciones que se adquieren con un perro como mascota es sacar a pasear al perro cada día. Si vives en espacios exteriores, con un amplio jardín o acceso a un prado, no serán tan necesarios los paseos, pero no todo el mundo cuenta con esa oportunidad. Te mostramos por qué es importante que los perros paseen y cuáles son las principales recomendaciones a seguir.

El paseo para los perros, obligatorio aunque tenga un carácter pasivo

No importa si el perro vive en un piso o dispone de un jardín. Es fundamental que salga a la calle varias veces al día a pasear sea cual sea su raza, la edad y el tamaño. Si bien es cierto que hay perros menos activos que otros, los paseos proporcionan la dosis suficiente de ejercicio y mental que requieren para mantenerse más saludables.

Con los paseos los perros se relacionan con el mundo exterior, activan su olfato, ejercitan su mente, entran en contacto con otros estímulos y tienen la oportunidad de relacionarse con otros perros.

Las salidas a la calle y los parques ofrecen bienestar físico y psíquico para los perros, pero hay que saber realizarlos de manera correcta. En este sentido, siempre es preferible la calidad a la cantidad, y se considera un paseo de calidad aquel en el que el perro disfruta se relaja y ejercita su físico y su mente.

¿Cómo debe salir el perro a la calle?

Tu amigo cánido ha de salir a la calle relajado, y una vez en ella, disfrutar del entorno con libertad, dejarlo olfatear y llevarlo a lugares que conozca y le gusten. Si tiene un buen trato con otros perros, es aconsejable que socialice con ellos.

Si su comportamiento es adecuado, se le puede premiar por su buena conducta. Y en cambio, cuando hay que reprenderlo, no tengas miedo y hazlo, pero sin castigarlo en exceso. Otra parte importante del paseo eres tú, tienes que adaptar el ritmo a la edad y el estado de salud del animal.

Debemos pensar en el paseo como un momento de disfrute y de conexión con el perro, pero como dueños tenemos la obligación de velar por su comportamiento. En el mercado encontramos distintos accesorios de paseo para perros siendo los más populares las correas.

Estas las hay de distintos modelos y se diseñan pensando en las distintas razas de perros, pues no es lo mismo un arnés que un collar o un collar anti-escape. Estos últimos están pensados para perros miedosos que se pasean sin tirar de la correa. El sistema de ahogo evita que se liberen de la sujeción ante situaciones que les causan pavor o miedo.

¿Cuánto tiempo y cuándo han de salir los perros a pasear?

Estas preguntas tienen una respuesta muy variada en función de la edad y la raza del perro. A medida que van cumpliendo años y envejeciendo, los perros se muestran menos activos y necesitan menos actividad física en su día a día. Pero por lo general, se puede hablar de un lapso de tiempo de entre 45 minutos y dos horas, repartidas en varios paseos.

Lo ideal sería salir con el perro tres veces al día y dedicar la mitad del tiempo que va a estar en la calle al paseo de por la mañana. A mediodía, la razón para salir es adoctrinarlo para que haga sus necesidades, basta con salir entre 10 y 20 minutos, sin soltarlo en ningún momento. Es mejor dejarlo libre unos minutos por la mañána.

Finalmente, se puede salir de noche, pero los perros no lo agradecen mucho porque se ponen más nerviosos con la falta de luz. Aquí se puede estar fuera en torno a unos 20 minutos o media hora.

¿Qué hacer cuando el perro vuelve a casa?

Los paseos sirven para impulsar el bienestar del perro y para que entre en contacto con otros animales. En estos lapsos de tiempo fuera se puede adiestrar a la mascota para que comprenda cuál debe ser su comportamiento.

Además, es recomendable cansarlo físicamente para cuando llegue a casa, aprovechar a dar el mejor descanso a nuestro perro. Si la mascota está saciada de actividad física y bienestar mental, una vez en la vivienda no requerirá más atenciones y estará tranquilo hasta el siguiente día.

Una vez en casa, puedes acudir a un limpiador de patas. No es necesario bañar al perro tras cada paseo, pero con el uso de estos dispositivos, que están elaborados a partir de silicona y no hacen daño al animal, sus pies se mantendrán limpios en todo momento, él se sentirá más cómodo y no se ensucia la vivienda. Además, se puede usar en cualquier lugar, incluso cuando sales a la calle o vas de viaje.

Los paseos son una parte vital para el desarrollo de los perros. Son el momento en el que se promueve una mayor conexión con los humanos con los que habita, se sienten protegidos y les permiten mantener un estilo de vida activo.