Todo lo que debes saber para dar de alta la luz en Granada

En algunas ocasiones se nos puede presentar la necesidad de tener que dar de alta la luz en un determinado sitio, ya sea por haber comprado una vivienda nueva o de segunda mano la cual no tenga dada de alta la luz, o bien haber adquirido un local comercial que ya no está en funcionamiento por lo que no tiene activos los servicios de luz. Las posibilidades en las cuales se tiene que dar de alta la luz son múltiples, por este motivo es importante saber de antemano qué pasos se deben dar para activar la luz y que papeles hacen falta a la hora de darla en alta.

Dar de alta la luz

Sin duda alguna el primer paso y más importante que se debe hacer a la hora de preparar una vivienda para entrar a vivir es dar de alta la luz. Por ello deberás presentar una serie de documentos relacionados con la vivienda. Para dar de alta la luz en Granada deberás presentar la siguiente documentación:

Licencia de primera ocupación.

Cédula de habitabilidad.

Certificado de instalación eléctrica.

DNI, CIF, NIF, pasaporte o permiso de residencia.

Nombre y datos del titular del contrato.

Código CUPS de la instalación.

Dirección del inmueble o punto de suministro.

Potencia contratada.

Datos bancarios dónde se domicilian los pagos de la factura correspondiente.

Un dato importante a tener en cuenta es el coste que conlleva dar de alta la luz en la vivienda, pues dar de alta los suministros de luz implica un pago asociado a la distribuidora de la zona. El coste de dar de alta la luz difiere de si se trata de un alta nueva o si es un alta en una vivienda de segunda mano.

Por lo tanto, para una nueva propiedad, el gasto dependerá de la potencia contratada, siendo entre 100 y 400 euros la cifra a abonar para las potencias de entre 3.5kW y 10kW. En el caso de ser una vivienda de segunda mano, las cifras rondan los 55 euros aproximadamente siempre y cuando se contrate la misma potencia que tuvo antes la vivienda en cuestión.

Precios generales para el alta de la luz eléctrica en Granada

Tu distribuidora se encargará de dar de alta del suministro eléctrico a través de un técnico, instalando un contador. Esta gestión conlleva una serie de costes, que detallamos a continuación:

La modificación en el punto de suministro, bajada de potencia tendrá un coste de 9.04 euros + IVA , mientras que la subida dependerá de la cantidad que se desee subir.

, mientras que la subida dependerá de la cantidad que se desee subir. En el caso de ser un alta nueva hay una serie de gastos a tener en cuenta como son el derecho de enganche (9.04 euros + IVA), derecho de acceso (19.70 euros/kW + IVA) y el derecho de extensión (17.37 euros/kW + IVA).

Finalmente, el cambio de titular es un procedimiento gratuito, por lo que no se recomienda dar de baja la luz en casos por ejemplo de alquiler de pisos o similares.

¿Cuánto tiempo tarda en activarse la luz?

Contando como punto de inicio el momento de firma del contrato, es fácil saber cuánto tardan en dar de alta la luz las distribuidoras por lo general. La comercializadora comprueba que todo esté correcto y envía el contrato a dicha distribuidora. A partir de ahí, la empresa debe enviar a un técnico para realizar todas las gestiones, empezando por realizar el enganche o activar el suministro. Una vez terminado este proceso, se habrá dado de alta tu contrato de luz. En definitiva, todo este proceso tiene estipulado un máximo de diez días hábiles, por lo que se recomienda actuar con la previsión necesaria para no encontrarse a oscuras en la vivienda.

Ahora ya conoces los pasos, el coste y el tiempo de espera para dar de alta la luz en tu hogar o en cualquier local comercial. Otra cosa importante es comprobar y calcular la potencia que vas a necesitar en tu vivienda o local (depende de la cantidad y el consumo de los electrodomésticos que dispongas). Eso sí, recuerda que tienes que actuar con antelación a la hora de darla de alta ya que como se ha comentado puede tardar máximo diez días hábiles en estar activa.